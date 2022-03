Promozione della lingua e della cultura vietnamita in Italia

L’idea di un programma per l’insegnamento della lingua vietnamita in particolare e degli studi vietnamiti in generale è stata avviata dal professor Marco Sirissa, preside del Dipartimento di studi asiatici e nordafricani dell’Università Ca’ Foscari, il quale ha affermato che il Vietnam e il sud-est asiatico svolgono un ruolo ruolo molto importante nella cultura e nell’economia mondiale.

Il Dipartimento di Lingua Vietnamita presso il Dipartimento di Studi Asiatici e Nordafricani dell’Università Ca’ Foscari di Venezia (Italia) è stato istituito nel 2019, per fornire agli studenti conoscenze di storia, letteratura, economia, geopolitica, arte e tutti gli aspetti della cultura vietnamita . L’università offre il programma di apprendimento vietnamita più completo in Italia.

Secondo il professor Marco Sirissa, oltre al triennio di laurea, in un futuro molto prossimo (1-2 anni), il suo dipartimento aprirà un master in lingua vietnamita. In particolare, Ca’Foscari intende anche aprire corsi di doppia laurea con le università del Vietnam per consentire lo scambio di studenti tra Italia e Vietnam.

Il ricercatore Richard Quang Anh Tran, responsabile dello sviluppo della lingua vietnamita presso il dipartimento, ha rivelato che il dipartimento organizza anche attività di scambio culturale per collegare gli studenti italiani e vietnamiti dell’Università Ca’ Foscari. Inoltre, grazie al sostegno del Fondo Erasmus dell’Unione Europea, questo dipartimento ha invitato due professori di Hanoi ad insegnare a studenti italiani.