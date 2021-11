L’arte italiana di vivere e sciare

Contenuto del marchio

Le Alpi italiane offrono il piacere di un comprensorio sciistico eccezionale, Vialatea, unito all’arte di vivere che non smette mai di tentarci. direzione piemonte e Club Med Pragelato Sestriere Resort, per le vacanze invernali in un ambiente di villaggio e relax.

Felicità in uno chalet

Si trova nel cuore del Piemonte che abbraccia un luogo come nessun altro, un accogliente bozzolo vicino alla famosa località di Sestriere e un autentico borgo con 82 tipici chalet in legno, la bellissima piazza Il Corso, i suoi ristoranti e bar, le sue strutture per il benessere … un paradiso verde (naturale), bianco (neve) e rosso (passione). L’alloggio è spazioso, confortevole e può ospitare fino a 6 persone. Ti servono anche la colazione lì. Tutto ai piedi delle piste! Il Resort Club Med Pragelato-SestriereÈ stato recentemente rinnovato per offrire un’esperienza perfetta ai suoi clienti, soprattutto in termini di gastronomia. La Trattoria o Gourmet Lounge è arredata con un ampio balcone per godersi la vista delle montagne mentre si prende un aperitivo. Un’esperienza di montagna da non perdere.

Sport, relax e cultura

Oggi la montagna non è più solo in sintonia con lo sci e gli sport da tavola. Certo, una vacanza nel comprensorio sciistico più grande d’Italia, e uno dei 4 più grandi d’Europa, ha la sua parte di sensazioni estreme. Ma c’è molto altro da scoprire nelle terre innevate. Le opportunità sembrano infinite: ciaspolate, nordic walking guidate, motoslitte, motoslitte, cani da slitta, ciaspolate, parapendio… per non parlare di un tuffo in piscina godendo della vista delle montagne. La natura circostante è così bella e la zona così attraente che vorrai esplorarla, tra monasteri e fortezze con architetture ricche di storia, laghi (Lago Maggiore, Lago d’Orta, Lago di Viverone) e rinfrescanti sentieri. Nell’area Payot o nella sauna ti aiuterà a ricaricare le batterie. Prima di una serata con deliziosi tocchi italiani.

Ma cosa c’è di buono?

La gastronomia italiana è uno dei cibi più prelibati. Che si tratti di focaccia sulle piste, pizza, fonduta alla Fontina, delizioso formaggio italiano o altri piatti piemontesi, il tuo palato chiederà di più, soddisfatto dei tre ben curati ristoranti del resort. Vini d’Oltralpe come il Barolo. Prima o dopo cena, dovresti essere in uno dei tre bar per assaggiare il famoso aperitivo e scoprire l’après-ski italiano con gli amici o la famiglia. Un piccolo angolo di paradiso per le famiglie, qui ognuno troverà il proprio posto, partendo dal vivere la vita da chalet ovunque si trovi, dalle camere del Mini o Petit Club (dai 2 anni) o passando a bordo piscina! Tante le attività da condividere con la famiglia: spettacolo, merenda genitore-figlio, premiazione, gara di pupazzi di neve, pittura sulla neve… Grazie al nuovo Incredibile programma per famiglie!

