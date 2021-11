Inter/Juventus: Su quale canale segui la partita di domenica?

L’Inter ospiterà la Juventus domenica 24 ottobre nell’ambito del Round 9 della Serie A italiana. La partita sarà trasmessa in diretta su beIN SPORTS 1 dalle 20:45.

derby italiano È sempre un momento speciale in una stagione di Serie A, e mette insieme anche Inter e Juventus, le due squadre di maggior successo del torneo che condividono una forte faida. L’anno scorso, il Milan ha interrotto il dominio del Torino dopo aver terminato nove titoli consecutivi della Vecchia Signora. Da allora il coronavirus c’è stato e anche la crisi economica che ne è derivata e questi due storici club hanno dovuto ridurre il loro stile di vita. Tra gli eroi, lascia l’allenatore contea ma anche Akemi specialmente lukaku Il capocannoniere di Internest torna in Inghilterra al Chelsea. Per la Juventus è stato Ronaldo a dare l’addio per passare anche al Manchester United mentre l’ingaggio quest’anno è stato prevalentemente italiano. A otto giorni dall’inizio del torneo, l’Inter è terza ma ha già 7 lunghezze dietro il Napoli che ha vinto tutte le partite, mentre la Juventus è solo un deludente settimo posto ma ha la possibilità di unirsi all’Inter in classifica se vince questo. Domenica sera a San Siro.

E trova il palinsesto delle trasmissioni di TV Foot

Campionati esteri cliccando sul banner qui sotto