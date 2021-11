quindicesimo di Francia. Un giocatore del Mont-de-Marsan è stato chiamato ad allenarsi con i Blues

notizie sul rugby vedi le mie notizie

Rivelando l’inizio della stagione di Mons, il terzo selezionatore Léo Banos è stato chiamato come compagno di allenamento del XV dalla Francia. (© Icona Sport)

allenatore Blues Fabian Galthey Non lo ha mai nascosto: segue da vicino lo sviluppo dei giovani talenti francesi Pro D2. Un torneo super formativo che ha permesso a molti giocatori internazionali di France XV di liberarsi. È così che la pensiamo Melvin Jaminettee Dimba Bambae Anthony Potheer o Gaëtan Barlot e Tommaso Ramos, che ha giocato in seconda divisione consecutiva con Perpignanoe Coraggiosoe fanness e Columiere.

E l’ultima scoperta della bacchetta tricolore si chiama Leone Banos (19 anni), la terza linea di Mont de Marsan Che è stato un clamoroso inizio di stagione con la forza lavoro leader, in questo momento Leader D Pro D2. Questo si è unito Centro Nazionale Rugby (CNR) è a Marcoussis come compagno di allenamento del XV per la Francia, durante questa settimana di preparazione per il Test match contro GeorgiaDomenica 14 novembre (ore 15) al Matmute Atlantic di Bordeaux.

𝐋 𝐨 𝐁𝐀𝐍𝐎𝐒 | Con il blues La settimana inizia con la prima grande novità!

La nostra terza linea Léo BANOS è volata a Marcoussis per essere il compagno di allenamento di Fabien Galthier! ? https://t.co/z6q4t Seeron

Congratulazioni, Leone! pic.twitter.com/oY2kIf0YYc – Stadio Montoa Rugby (SMR_Rugby) 9 novembre 2021

“Opportunità di allenamento per l’eccellenza del rugby francese”

Quindi è il nuovo Montoa che colpisce il blues, dopo un altro leo, mezza mischia Leo Cole, convocata a gennaio 2021 durante il 15° raduno della Francia a Nizza, prima della prima partita del Campionato 6 Nazioni 2021 in Italia. La prova che anche la squadra di Mons sta ancora lavorando.

“Ancora una volta, l’equipaggio del XV francese ha invitato alcuni giocatori in più per formare una vera opposizione durante l’allenamento della settimana”, afferma Club Landes, che poi si congratula con il giovane corridore di blocchi:

Questo è un nuovo traguardo per il nostro giovane Mons che ha l’opportunità di allenare nel rugby francese l’eccellenza. Jaune et Noir è lieto di vedere uno dei suoi talenti affiancarsi ai più alti livelli del rugby francese e augura buona fortuna a Léo nei suoi pochi giorni. Comunicato stampa ufficiale dello Stade de Montois

Convocato con U20 France Développement e Francia nel VII U20

addestrato in Parentis-en-Born (Landes), come Baptiste Serin e Clément Laporte, Léo Banos ha raggiunto Stade de Monti Nel 2016, prima dell’inizio del professionismo nel marzo 2021 durante il viaggio in fanness Ed esplode in questa stagione in Pro D2 (8 partite di cui 7 da titolare e un tentativo contro Bayonne).

Inoltre, avrebbe dovuto festeggiare la sua prima scelta conFrancia U18 contro l’Italia il 14 marzo 2020, ma questa partita è stata annullata a causa del Covid. Anche il giovane Mons, che ha un contratto promettente fino al 2024 con il Landes Club, è stato chiamato a prendere parte al Rally e al Team France. U20. sviluppo e la squadra francese di rugby U20 Sevens la scorsa stagione.

