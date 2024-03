Lara Trump dice di voler nominare Scott Pressler nella RNC

Immagini Getty

La presa del potere da parte di Donald Trump nel Comitato Nazionale Repubblicano sta andando come previsto. Nella settimana dopo che Michael Whatley, un negazionista elettorale, e Lara Trump, nuora dell’ex presidente, furono eletti presidente e co-presidente, il Comitato Nazionale Repubblicano tagliò 60 membri dello staff assumendo Christina Pope, un ex avvocato di Trump che letteralmente ha scritto il libro sulla falsa idea che le elezioni del 2020 fossero truccate, come suo nuovo consigliere per l'integrità elettorale.

A quanto pare, c'è molto da dove viene. Lara Trump ha detto in un'intervista giovedì che vuole nominare Scott Pressler, un teorico della cospirazione di QAnon che era presente alla manifestazione che ha preceduto l'insurrezione del 6 gennaio, per lavorare nella “divisione per la raccolta dei voti legali” del Comitato nazionale repubblicano. I commenti di Lara Trump erano È stato notato per la prima volta da Media Matters.

“Dobbiamo iniziare a pensare a cose come raccogliere voti legali”, ha detto Trump al commentatore di destra Benny Johnson. “Qualcosa che non abbiamo mai abbracciato come partito. Inizieremo a farlo adesso. Molto presto farò una telefonata con Scott Pressler, che è un ottimo registrar degli elettori. Ha registrato molte persone in questo paese. Penso che sia fantastico. Lo voglio nel nostro dipartimento di propaganda legale.”

Pressler è un influencer di destra, attivista e ardente negazionista delle elezioni. Era presente alla marcia che ha preceduto la rivolta al Campidoglio del 6 gennaio 2021 e ha scritto che l'attacco è stato “la più grande protesta per i diritti civili nella storia americana”. Le questioni legate ai media lo indicano E che ha una ricca storia nella promozione della teoria del complotto QAnon – che afferma, fondamentalmente, che l’America è gestita da una cabala di pedofili adoratori di Satana e che Trump alla fine li consegnerà tutti alla giustizia. Ha anche lavorato per Act for America, che il Southern Poverty Law Center classifica come un gruppo di odio anti-musulmano.

I commenti di Lara Trump di giovedì non rappresentano la prima volta che Pressler viene menzionato come membro dello staff della RNC. Harmeet Dhillon, un alleato di Trump che cercò di licenziare l’allora presidente del comitato nazionale repubblicano Ronna McDaniel nel gennaio 2023, ha dichiarato durante la campagna per la posizione che Pressler Sarà una delle prime assunzioni. Pressler ha pubblicato i nomi e gli indirizzi dei membri della RNC come parte degli sforzi per impedire a McDaniel di vincere un altro mandato.

McDaniel ha sconfitto Dillon, ma ora che se n'è andata e il movimento MAGA ha preso il controllo del Comitato Nazionale Repubblicano, è aperta la strada a Pressler e ad altri teorici della cospirazione per prendere il controllo del comitato.