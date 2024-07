“Top 5 Students in the World”: 142 studenti nigeriani vincitori di borse di studio Erasmus per studiare in Europa

L’Unione Europea ha assegnato 142 borse di studio post-laurea a studenti nigeriani presso le migliori università europee nell’anno accademico 2024-2025.

La borsa di studio è una borsa di studio Erasmus Mundus ed è finanziata dall'Unione Europea per programmi di master o dottorato

La Nigeria mantiene per il sesto anno il primo posto tra i destinatari delle borse di studio post-laurea dell’UE in Africa

Territorio della Capitale Federale, Abuja – Almeno 142 studenti nigeriani hanno ottenuto borse di studio post-laurea Erasmus presso le migliori università europee nell'anno accademico 2024-2025.

L'Ambasciatrice dell'Unione Europea in Nigeria e nella Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale, Samuela Esobi, ha descritto gli studenti nigeriani come eccezionali.

I nigeriani hanno ottenuto la borsa di studio nell'ambito del programma educativo di punta dell'Unione europea, Erasmus+. Credito immagine: @EUinNigeria

Come si legge nel rapporto Giornata di lavoroAi nigeriani sono state assegnate borse di studio nell'ambito del programma educativo di punta dell'Unione europea, Erasmus+.

Qual è il significato delle borse Erasmus?

La borsa di studio Erasmus Mundus viene assegnata agli studenti che sono stati selezionati per frequentare uno dei programmi congiunti Erasmus Mundus a livello di master o di dottorato.

Espey lo ha reso noto durante l'evento di orientamento pre-partenza del programma di borse di studio Erasmus+ ad Abuja giovedì 4 luglio.

Secondo l’Istituto ESPI, la Nigeria ha mantenuto il primo posto in Africa per il sesto anno consecutivo, il che dimostra che gli studenti nigeriani sono tra i migliori.

“La Nigeria è il primo paese africano con il maggior numero di vincitori di premi quest’anno ed è uno dei primi cinque paesi al mondo insieme a paesi come India, Pakistan e Bangladesh.

“Ciò dimostra ancora una volta che la Nigeria è un Paese di grande talento e siamo molto orgogliosi come Unione Europea di poter contribuire non solo all’ulteriore sviluppo di tale competenza, ma anche allo sviluppo della Nigeria stessa”.

L'Unione Europea in Nigeria ha pubblicato un video dell'evento tramite il proprio account su X (precedentemente noto come Twitter)@Unione Europea in Nigeria

L'American University offre borse di studio da 35 milioni di naira ai nigeriani

Mentre, Liggett.eng Secondo quanto riferito, la Michigan State University ha promesso una borsa di studio del valore di 35 milioni di naira a studenti internazionali

L'istituzione apre l'offerta a tutti gli studenti stranieri interessati che intendono proseguire i loro studi presso l'American College of Learning.

La modalità di candidatura è rigorosamente online e gratuita e ogni candidato idoneo ha pari ed eque opportunità di essere selezionato

