L'app Google sta testando una riprogettazione della barra di ricerca inferiore su Android

La prima volta che abbiamo visto una barra di ricerca inferiore per l’app Google è stato nel 2021, mentre abbiamo abilitato una versione moderna alla fine del 2023. Google sta ora testando una riprogettazione della barra inferiore per l’Articolo 3 con un campo di ricerca integrato.

almeno 1 utente oggi Prova questa riprogettazione della barra inferiore nella Ricerca Google su Android. Per cominciare, utilizza finalmente l'Articolo 3 con un indicatore di scheda a forma di disco che è stato introdotto nella versione iOS ma sembra essere stato abbandonato su Android dopo il breve lancio. (Tuttavia, gli screenshot dell'app Google Nel menu del Play Store Evidenzialo.) Questa modifica da sola gioca un ruolo importante nel rendere più coerente questa app proprietaria.

Attuale vs Nuovo (@Cookie_lollll)

Sopra la barra in basso c'è il lungo campo di ricerca che in precedenza appariva solo nella parte superiore del feed Discover. Attualmente, questa variante più spessa scompare nella pagina dei risultati di ricerca effettivi. Nella riprogettazione, è ancora lì per una certa coerenza, anche se sembra ancora comicamente grande. In generale, il campo di ricerca combinato e la barra inferiore utilizzano il contenitore Fogli.

Una lamentela è che occupa più spazio che potrebbe essere utilizzato per i risultati, ma il logo “Google” non appare più in alto, mentre i filtri di ricerca appaiono invece immediatamente.

Invece del colore dinamico, viene utilizzata la tinta blu predefinita. Si distingue nella pagina dei risultati di ricerca.

Rispetto all'aspetto attuale, la riprogettazione della barra di ricerca inferiore appare più moderna, poiché ultimamente l'app Google sembra un po' datata. Ci auguriamo che possa avere una diffusione più ampia.

LR: 2021, 2023, 2024 (abilitato)

