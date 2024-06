Come collegare Google Drive a ChatGPT

ChatGPT è rapidamente diventato un punto di svolta nel mondo dell'intelligenza artificiale. OpenAI può rispondere a domande, formulare consigli e, soprattutto, farti risparmiare tempo. Se sei interessato a scoprire come l'intelligenza artificiale può trasformare le tue attività quotidiane, consulta la nostra guida passo passo sulle migliori funzionalità di ChatGPT.

Ma nel disordinato mondo della gestione dei file, il collegamento Google Drive Con ChatGPT può rivoluzionare il modo in cui gestisci i tuoi documenti. Immagina di avere Google Drive a portata di mano, direttamente all'interno di ChatGPT. Che tu stia destreggiandoti tra più progetti o gestendo il tuo carico di lavoro, questa integrazione semplifica il processo di recupero dei file.

Con questa configurazione potrai accedere ai tuoi file in modo più efficiente, aumentando la tua produttività e riducendo lo stress. Dì addio alle ricerche infinite e dai il benvenuto all'accesso immediato!

1. Inizia una nuova conversazione (Foto: © Futuro) Per prima cosa accedi a ChatGPT. Ricerca Nuova chiacchierata opzione. Si trova nel menu principale. Facendo clic su questo verrà avviata una nuova sessione, aprendo la strada al collegamento di Google Drive. Poi Fai clic su Nuova chat. Facendo clic su questo verrà avviata una nuova sessione, aprendo la strada al collegamento di Google Drive.

2. Fare clic sulla graffetta (Foto: © Futuro) Una volta aperta la nuova finestra di chat, individua l'icona della graffetta nell'angolo in basso a sinistra. Questa icona mostrerà le opzioni per gli allegati. Dopo Fare clic sulla graffetta, seleziona Aggiungi da Google Drive. Ciò ti consentirà di collegare il tuo account Google Drive direttamente a ChatGPT, consentendo un accesso senza interruzioni ai tuoi file. READ Micro-ATX, 2,5 Gbps, Wi-Fi 6

3. Fare clic su Aggiungi da Google Drive (Foto: © Futuro) Inserisci le informazioni del tuo account.

4. Autorizza il collegamento a Google Drive (Foto: © Futuro) Il passaggio finale prevede la concessione delle autorizzazioni necessarie a ChatGPT per accedere al tuo Google Drive. Apparirà una richiesta che ti chiederà il consenso per collegare i due servizi. Conferma e autorizza la connessione.

5. Scarica dal tuo disco (Immagine: © Google Drive) Una volta concessa l'autorizzazione, il tuo Google Drive verrà integrato con ChatGPT, consentendoti di accedere e gestire facilmente i tuoi file. Questa integrazione non solo fa risparmiare tempo, ma garantisce che tutti i tuoi documenti importanti siano a portata di mano.

Non è necessario pagare ChatGPT Plus per provare alcune delle straordinarie funzionalità poiché molte delle funzionalità premium sono passate alla versione gratuita. Ad esempio, ora che ChatGPT-4o è qui, potrai utilizzare la funzione di visione per analizzare immagini ed estrarre informazioni.

Inoltre, puoi anche collegare ChatGPT a OneDrive se preferisci il sistema di gestione file di Microsoft rispetto a quello di Google. Bastano pochi clic e il tuo spazio di lavoro digitale sarà potenziato.

