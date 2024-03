L'app Google Phone rimuove la funzionalità di ricerca dei luoghi nelle vicinanze

Come anticipato all'inizio di febbraio, l'app Google Phone Dialer ha rimosso la funzione Trova nelle vicinanze su Android.

Phone by Google non ti consente più di cercare attività commerciali utilizzando il campo di ricerca nella parte superiore dell'app. Infatti, il suggerimento è stato aggiornato da “Cerca contatti e luoghi” a semplicemente “Cerca contatti”.

Inoltre, Nelle vicinanze non viene più visualizzato nelle Impostazioni. La funzione utilizzerà la tua posizione per tenere conto di ciò che si trovava nelle vicinanze. Inoltre, l'attivazione dei “Risultati di ricerca personalizzati” “migliorerà i risultati della ricerca includendo elementi dalla cronologia delle ricerche”.

Alcune persone hanno apprezzato la comodità, ma Google afferma che “solo un numero molto limitato di persone utilizza questa funzione”. Nella nostra esperienza, non è stato sempre accurato.

Google sta ufficialmente indirizzando le persone a utilizzare la ricerca o le mappe per i numeri di telefono. Questa rimozione consentirà a Google di “concentrarsi sulla creazione di esperienze di telefonia di qualità superiore, più affidabili e innovative”.

Ad esempio, nel 2023, lanceremo nuove funzionalità della schermata di chiamata basate sull'intelligenza artificiale, il supporto per Aspetta per me e Dirigi la mia chiamata in altri paesi e la trascrizione della schermata di chiamata su Pixel Watch. C'è molto in programma per il 2024 e il nostro team lavorerà duramente durante tutto l'anno per lanciare e migliorare altri modi per aiutarti con la tua esperienza di telefonia!