L’aggiornamento di Telegram porta nuove emoji animate

Il CEO di Telegram Pavel Durov Ha scritto un post questa settimana Per rivelare che Apple stava ritardando il rilascio di un importante aggiornamento di Telegram per un motivo sconosciuto. Ora l’aggiornamento è stato finalmente approvato nell’App Store di iOS e Durov ha confermato che Apple si è lamentata della nuova emoji animata inclusa nell’app.

L’ultimo aggiornamento dell’app Telegram per iOS include molte nuove funzionalità, in particolare per gli abbonati Premium. Ad esempio, consente agli utenti di limitare i messaggi vocali e persino regalare a qualcuno un abbonamento a Telegram Premium. Tuttavia, la caratteristica più notevole che viene fornita con questo aggiornamento è il nuovo pannello emoji, che offre anche nuove emoji animate.

Altri emoji animati stanno arrivando su Telegram

Telegram ha già alcuni emoji animati, ma la piattaforma ora sta portando questa funzionalità ancora oltre. Gli utenti possono finalmente aggiungere più emoji animati ai loro messaggi, mentre in precedenza erano animati solo gli emoji inviati individualmente. L’app offre più pacchetti di “Telemoji”, come vengono chiamati questi nuovi emoji animati.

Ed è qui che entra in gioco la situazione con Apple. In un nuovo post sul suo sito canale telegrammaDurov afferma che Apple ha chiesto alla piattaforma di rimuovere Telemoji dall’aggiornamento. Questo perché, tra i nuovi pacchetti, ce n’era uno che era fortemente ispirato alle emoji originali di iOS ma con le animazioni create da Telegram.

Secondo Durov, Telemoji “avrebbe raggiunto una dimensione completamente nuova” rispetto alle “emoji statiche a bassa risoluzione” incluse in iOS. Il CEO di Telegram sostiene che Apple si è opposta a “versioni animate vettoriali di qualità superiore delle emoji standard”.

L’aggiornamento di Telegram con Telemoji è stato approvato dal team di revisione dell’App Store. Tuttavia, almeno per ora, questa versione non include un pacchetto emoji animato ispirato al linguaggio di design di Apple. Dorov afferma che questo incentiverà Telegram a lungo termine per rendere Telemoji più “unico e riconoscibile”.

Un portavoce di Apple ha contattato 9to5Mac Con alcuni dettagli su cosa è successo con l’aggiornamento di Telegram.

Il team di revisione dell’App Store ha scoperto che alcune delle nuove emoji di Telegram hanno la stessa lingua delle emoji del marchio Apple. secondo 5.2.5 Guida dall’App StoreGli sviluppatori di terze parti non possono creare app “confondibilmente simili all’attuale prodotto Apple”. Nella stessa linea guida, Apple spiega che ciò include la non duplicazione del design delle emoji Apple.

Apple ha spiegato a Telegram perché l’aggiornamento dell’app è stato rifiutato e come gli sviluppatori possono continuare a rendere l’aggiornamento conforme alle linee guida dell’App Store. Una volta che Telegram ha rimosso il pacchetto emoji ispirato alle emoji da Apple, l’aggiornamento dell’app è stato approvato nell’App Store.

La società ha notato che tutti gli sviluppatori di App Store sono soggetti alle stesse regole e che queste linee guida proteggono non solo gli utenti, ma anche i marchi.

Vale la pena notare che solo gli abbonati Premium possono inviare Telemoji, ma chiunque può visualizzarlo in Messaggi. Telegram è disponibile gratuitamente su App StoreTuttavia, un abbonamento Premium costa $ 4,99 al mese per gli utenti iOS.

