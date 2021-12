La caratteristica brillante di Whatsapp: vivi quest’anno!

Internet Office: ci sono molte app di messaggistica in tutto il mondo, ma la mania di WhatsApp è diversa. Poiché il suo percorso è separato, offre nuove funzionalità agli utenti come altre app di messaggistica. Quest’anno (2021) ha anche introdotto molte nuove funzionalità per gli utenti. Conosci già queste funzionalità. Alcuni di loro sono molto popolari – la notizia è di nuovo per te..

Su quattro telefoni contemporaneamente: In precedenza, era possibile accedere solo al Web di WhatsApp e al Web di WhatsApp. Se avevamo bisogno di qualcosa… per accedere a un altro dispositivo, dovevamo disconnetterci dal dispositivo a cui eravamo già connessi. In alternativa, WhatsApp ha introdotto la funzionalità multi-dispositivo. Con questa funzione è possibile accedere a WhatsApp su un massimo di quattro dispositivi contemporaneamente. Dopodiché funziona anche se il telefono cellulare principale non dispone di Internet. WhatsApp si disconnetterà automaticamente se i quattro dispositivi non sono collegati al dispositivo principale per 14 giorni consecutivi. Questa versione di prova è disponibile solo per utenti Android e iOS.

non perderlo ..: Venkatesh e Priyanka sono dipendenti del governo. Vivi in ​​diverse regioni. Parla in videochiamata. Di tanto in tanto, Priyanka… insieme ai suoceri e ai fratelli fa una videochiamata di gruppo con Venkatesh. Quindi non lavorerà su qualcosa e parteciperà alla chiamata. Successivamente non è stato possibile partecipare alla chiamata. WhatsApp ha risolto questo problema quest’anno. Seleziona Ora..anche se perdi una chiamata in conferenza mentre lavori, utilizzando la funzione Partecipa a chiamate di gruppo perse..possiamo partecipare prima che la chiamata in conferenza sia completata. Questo è molto utile per non perdere le chiamate di gruppo.

Itte Mayamaipotay: Chi vuole parlare nel frattempo è su WhatsApp. Inutile dire che gli originali erano amanti. Chatta su WhatsApp per ore. Si verificano anche conflitti. Il risultato non si parla per alcuni giorni. Poi di nuovo come al solito. Ma a volte i vecchi messaggi delle damigelle si scontrano. Lo stato di scomparsa di WhatsApp è la carta di buon auspicio per queste lotte. Tutti i messaggi verranno automaticamente eliminati entro 24 ore, 7 giorni e 90 giorni. Verrà eliminato a seconda dell’opzione scelta. Nessuno ha quei messaggi. Non solo al mittente..ma anche a coloro a cui sono stati inviati i messaggi oi file multimediali scompariranno. Non è più necessario eliminare manualmente la cronologia chat.

Il denaro può essere inviato qui: Se avessi due dita, me le daresti? Invia un messaggio al tuo amico su WhatsApp. Vedendo questo, puoi aprire app come Google Pay e PhonePay e inviare denaro. Ma WhatsApp ti ha reso questo compito più facile quest’anno. WhatsApp ha introdotto la possibilità di inviare denaro direttamente. Lo stesso trasferimento UPI. Funziona proprio come Paytm, Google Pay e Phone Pay. Paga tramite WhatsApp a chiunque (Pagamento WhatsAppTutto quello che devi fare è andare alla chat pertinente e fare clic sul simbolo della rupia ($) accanto alla finestra del messaggio. Quindi inserisci l’importo richiesto e premi invia. Puoi anche scansionare il codice QR utilizzando la fotocamera di WhatsApp e trasferire denaro (trasferimento di denaro). Tuttavia, per questo devi prima registrare qualsiasi conto bancario nel tuo account WhatsApp UPI.

Modalità oscura di WhatsApp: È stato un po’ difficile chattare più a lungo su WhatsApp la sera prima dell’uscita di questa funzione. Anche la batteria era alta a causa della carta da parati bianca. WhatsApp è disponibile anche su altre piattaforme di messaggistica Rende disponibile agli utenti la funzione Dark Mode. Questa funzione in modalità oscura impedisce alla batteria di scaricarsi rapidamente senza irritare gli occhi. Se vai nelle impostazioni e scegli Scuro come opzione del tema nelle chat, verrà attivata la modalità oscura di WhatsApp.

Dalle quattro alle otto..: La cerchia degli amici è più grande per tutti in questo periodo. Durante i giorni del college, dopo la fine delle lezioni, tutti gli amici andavano insieme in bagno vicino al bar. Dopo di che alcuni di loro trovarono lavoro e si stabilirono in ogni villaggio. Con la tecnologia attuale, tutti parlano di comunicazione di gruppo. WhatsApp è il più utilizzato di loro. Ma questo è un problema. Non era possibile parlare con più di quattro persone contemporaneamente. Questo ha portato molti a passare ad altre piattaforme. WhatsApp ha portato a otto il numero dei membri coinvolti nelle chiamate di gruppo. Ciò consente agli utenti di parlare con un massimo di 8 gruppi contemporaneamente (audio o video). Tuttavia, nessuno può registrare una chiamata di gruppo su WhatsApp.

Gestione dell’archiviazione: Molte persone esitano a gestire lo spazio di archiviazione mobile. Per quelle persone, WhatsApp ha apportato alcune modifiche allo strumento Gestione archiviazione (Gestisci spazio di archiviazione) e ha portato l’ultimo aggiornamento. Visualizza foto, video e altri file di dimensioni superiori a 5 MB in prima fila. È possibile regolare la memoria eliminando la memoria non necessaria. Oppure puoi selezionare ciascun contatto ed eliminare tutti i file multimediali indesiderati.

Ricerca avanzata su WhatsApp: Dalle faccende quotidiane a quelle d’ufficio… Kada avrebbe ottenuto un riconoscimento migliore se fosse stato sviluppato comunque. Con questo in mente, WhatsApp ha introdotto una funzione di ricerca avanzata per competere con altre app di messaggistica. Con questo siamo dalla pagina della chat di WhatsApp Trova facilmente le foto, i video e i file pdf desiderati. Questa opzione di ricerca funziona filtrando solo i file in questione per categoria. Se vuoi vedere le immagini… se selezioni quella categoria e cerchi per testo, le immagini verranno posizionate davanti a noi di conseguenza. Oltre a video, collegamenti web, gif, file audio, documenti.

guarda: Shyam ha condiviso le foto divertenti con il suo amico. Andarono avanti e indietro un po’.. Amici, sparsi rapidamente nel gruppo del college. Così, Shyam ei suoi amici iniziarono a molestarlo. Non avrebbe fatto un gran clamore se la stessa foto fosse stata cancellata non appena avesse visto il suo amico. Con questo in mente, WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità. Stessa cosa con “fornitura una tantum”. Questa è anche nota come funzione multimediale che si autodistrugge. I file multimediali che invii verranno eliminati non appena l’altra persona li vede. In base a questa funzione, non sarai in grado di condividere le tue foto o i tuoi video con altri e salvarli nella galleria. È possibile fare uno screenshot.

Al sicuro dagli estranei..: Alcune persone che non conosciamo, che non hanno mai parlato con noi su WhatsApp.. stanno monitorando il nostro stato di smarrimento, lo stato online. È una violazione della nostra privacy personale. WhatsApp ma chi capisce questa situazioneLo stato online introduce un nuovo aggiornamento sulla privacy per rendere le funzionalità di Lost Scene invisibili agli estranei. È disponibile sia per dispositivi Android che iOS. Queste modifiche sono rese possibili dal fatto che alcune app di terze parti potrebbero essere in grado di raccogliere informazioni da WhatsApp per visualizzare Lost Scene e lo stato online. Se non parlano mai con nessun account WhatsApp, non possono più vedere il nostro stato online. È come se le nostre informazioni fossero trapelate a sconosciuti.

Il problema è stato risolto come segue: L’unico problema che infastidisce tutti è quando si acquista un nuovo telefono. Trasferisci contatti, chat, foto, video e altri file dal vecchio telefono al nuovo telefono. Mezzi di comunicazione..invieremo per posta. Le immagini e i video possono essere inviati tramite un cavo dati o da altre app di condivisione. Che ne dici di una chat WhatsApp? Entrambi i telefoni funzionano con sistema operativo Android ma nessun problema. Ma uno è Android e l’altro è iOS. Controlla WhatsApp per questo problema. Presentato importando la cronologia chat. Con questo, gli utenti possono trasferire facilmente i dati della chat da iPhone ad Android e da Android a iPhone. Questa funzione è attualmente disponibile solo per un numero limitato di utenti. Presto per tutti gli utenti.