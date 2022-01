Proprietari della serie 5G Pixel 6, rallegratevi! L’aggiornamento di fine gennaio è qui per riparare il tuo telefono

Aggiornamento di gennaio per Pixel 6 Pixel 6 Pro È ora disponibile dopo un ritardo che impedisce ai proprietari di nuovi modelli Pixel di installare il software che speravano potesse eliminare i bug che interessavano i nuovi telefoni Google di tendenza. Dopo aver installato l’aggiornamento su Pixel 6 o Pixel 6 Pro, i bug come quelli che impedivano ai proprietari di dispositivi di effettuare chiamate di emergenza dovrebbero scomparire per sempre.