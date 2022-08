Registrazione audio Linux con Audacity (e riduzione del rumore)

Audace È una piattaforma comune gratuita e open source editore audio. I professionisti lo usano per accentuare le funzionalità che fornisce in un pacchetto così piccolo.

Non devi essere un professionista e utilizzare tutte le sue funzionalità. Puoi usarlo per registrare l’audio dal tuo microfono e fare alcune nozioni di base come rimuovere il rumore di fondo.

Ti mostrerò come farlo in questo tutorial.

Installa Audacity su Linux

L’installazione di Audacity su Linux è un processo semplice. Grazie alla sua popolarità, è disponibile nei repository ufficiali della maggior parte delle distribuzioni Linux.

Puoi cercarlo nel tuo centro software di distribuzione o nel gestore di pacchetti.

Come fan del terminale, permettimi di condividere i comandi per le distribuzioni comuni.

Per le distribuzioni basate su Debian o Ubuntu:

sudo apt install audacity

Per le distribuzioni basate su RHEL o Fedora:

sudo dnf install audacity

Se stai usando una distribuzione basata su arco:

sudo pacman -Syu audacity

NB Quell’installazione tramite i repository ufficiali potrebbe non darti ultima versione. Per l’ultima versione, puoi utilizzare i pacchetti AppImage o Flatpak/Snap.

Registra audio con Audacity

Una volta installato Audacity, aprilo dall’elenco delle applicazioni o avvialo dal dispositivo. Sarai accolto con qualcosa del genere:

Interfaccia audacia

È facile avviare la registrazione facendo clic su un file Registrati pulsante (punto rosso). Al termine, tocca Fermare pulsante (icona quadrata) per uscire. Puoi anche ottenere un’anteprima della forma d’onda della tua registrazione, come mostrato di seguito:

Successivamente, puoi controllare cosa è stato registrato facendo clic gioco pulsante (icona verde).

Se non viene visualizzata alcuna forma d’onda, ciò indica che non è stato registrato nulla. Potresti non aver impostato correttamente la tua voce. Assicurati che il microfono corretto sia selezionato e non disattivato configurazione di sistema. Puoi anche accedervi dall’interfaccia di Audacity.

Le registrazioni non vengono salvate automaticamente in MP3 o altri formati. Per salvare la registrazionepuoi andare su File → Esporta e selezionare Esporta come MP3 (o qualsiasi altro formato preferito).

Riduci il rumore di fondo con Audacity

C’è un’altra grande funzionalità disponibile in Audacity che puoi usare per ridurre il rumore bianco nell’audio registrato.

Premi Ctrl + A per selezionare l’intera traccia audio. Dall’elenco dei file in alto, vai a Effetti → Riduzione del rumore.

Popup dell’effetto di riduzione del rumore

Clic Ottieni un profilo di rumore. Il popup si chiude immediatamente ma ora devi selezionare la parte della traccia che è rumore.

Pertanto, ti consiglio di non parlare per i primi cinque secondi quando inizi a registrare con Audacity. Questo dovrebbe darti un rumore di fondo desiderabile.

Seleziona “Riquadro rumore” e premi Invio. Sullo schermo non appare nulla, ma ora hai un profilo di rumore.

Ancora una volta, premi Ctrl + tasto di scelta rapida. poi vai a Effetto → riduzione del rumore.

non fare clic Questa volta su “Ottieni profilo rumore”. Questa volta dovresti essere in grado di premere un file sì pulsante.

Basta premere il pulsante OK e questo applicherà un effetto di riduzione del rumore alla registrazione, che si riflette nella forma d’onda come mostrato di seguito:

Forma d’onda sonora dopo la riduzione del rumore

Ora l’audio registrato avrà meno rumore in confronto. È possibile regolare il filtro del rumore mentre si seleziona un effetto di riduzione del rumore.

riassumere:

Premi Ctrl + A, vai su Effetto-> Riduzione del rumore e quindi seleziona il profilo del rumore

Premi di nuovo Ctrl + A, vai su Effetto->Riduzione del rumore e premi OK

Nota che non puoi rimuovere ogni tipo di rumore, ma questo dovrebbe aiutarti.

L’audacia può fare così tanto

La registrazione dell’audio con Audacity potrebbe non sembrare facile come usare GNOME Sound Recorder, ma non è eccessivamente complicato. La funzione di riduzione del rumore è utile se stai registrando l’audio.

Audacity ha molte funzionalità e non possono essere trattate tutte in un tutorial. Questo è il motivo per cui manterrò questo breve e semplice.

Se hai un problema con Modifiche all’informativa sulla privacy di Audacity (nel 2021), prova alcune delle ramificazioni disponibili.

Spero che questo piccolo tutorial ti aiuti a usare Audacity per la registrazione audio. Fatemi sapere se avete domande o suggerimenti.