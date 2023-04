Il pilota di Brives-Charensac, Enzo Marshall, ha due appuntamenti iridati e punta al titolo a fine stagione.

Enzo Marshall si concede un inchino incantato. All’età di 26 anni, il pilota di Brives-Charensac vuole vivere appieno la sua passione e sognare un titolo iridato. È entrato nella classe Amateur Open 4. chi è ancora autorizzato a guidare sulle stesse piste dei migliori piloti del pianeta.

preparazione del grumo

Per la prima volta la contendente tricolore non poteva sognare di meglio, con il successo nelle prime due tappe della stagione. Non si è però avvicinato a questa tappa in Italia, tra Sanremo e Taggia, nelle migliori condizioni. “Ho avuto un infortunio all’acromioclavicolare lo scorso inverno, quindi non ho potuto portare a termine la preparazione prevista. Nell’Enduro il contesto dell’allenamento è molto diverso da quello della competizione”. delle corse cronometrate. E sabato mattina è stato particolarmente difficile. Mi mancava il ritmo e cercavo l’automazione. La partenza era alle 10:00, l’arrivo alle 17:00. Dovevi coprire lo stesso episodio tre volte, che includeva tre fasi temporali. In circa un’ora di cronometraggio, Enzo Marshall ha vinto il Day 1 con 1 secondo e 74 centesimi del suo secondo classificato spagnolo, Alejandro Ceballos-Escalera López.

Il secondo giorno, il pilota del team Bonneton 2 Wheels ha avuto sensazioni migliori ea mezzogiorno aveva 45 secondi di vantaggio sul secondo. prima di soccombere alla realtà delle corse.

“Sono stato trattenuto dai concorrenti intermedi più lenti e mi sono ritrovato dietro di quattro secondi.” Enzo Maresciallo (Vuoto)

Ha finalmente trovato le risorse per una seconda vittoria, essendo un secondo e 46 centesimi più veloce del rivale iberico. “È stato davvero bello poter votare La Marsigliese due volte. Soprattutto, questo ha permesso di fare una buona scelta in vetta alla classifica del Mondiale. Il passo successivo è stato deciso all’inizio di maggio, in Spagna.

Nel frattempo, Enzo Marchal si schiererà a Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques), questo fine settimana, per la prima prova del Campionato francese. “Sono in Elite 2 contro grandi nomi internazionali come Hugo Blanjoue. Ma spero ancora di poter arrivare su una piattaforma”.

Ricevi la nostra newsletter personalizzata via e-mail di Terre de Sports e trova notizie e risultati per i tuoi sport preferiti ogni lunedì. READ Ciclismo: Sulla linea Eurosport arrivano il Giro e le Classiche Italiane NL {“path”: “mini-thematique-inscription”, “themeatique”: “EV_Sports_Multisports”, “accessCode”: “14290568”, “allowGCS”: “true”, “bodyClass”: “ripo_generic”, “ContextLevel”: “KEEP_ALL”, “filterMotsCles”: “10 | 11 | 37 | 1664 | 17123”, “gabarit”: “generic”, “hasEssentiel”: “true”, “idArticle”: “4290568”, “idArticlesList”: “4290568 “,” idDepartement “:” 262 “,” idZone “:” 21568 “,” motsCles “:” 10 | 11 | 37 | 1664 | 17123 “,” premium “:” false “,” pubs “:” banniere_haute | articolo |article2|article3 “,”Posizione “:”EV”,”sousDomain “:”www”,”urlTitle “:”brives-charensac-driver-enzo-marchal-offre-due-round-del-campionato-del-mondo-e -rivendicare-il-titolo-alla-fine-della-stagione”}

Luca Jacquet