Balogun mette sotto i suoi piedi due leader del Campionato Italiano! – Sport.fr

Folarin Balogun ha suscitato scalpore in questa stagione e susciterà grande interesse da parte di Inter e Milan, secondo la stampa italiana.

Dopo aver superato il regime di allenamento dell’Arsenal, il 21enne attaccante inglese Folarin Balogun si è unito al Reims in prestito quest’estate per giocare regolarmente e continuare la sua crescita. Ha superato le aspettative in Francia in questa stagione, segnando 16 gol e fornendo due assist in 26 partite di campionato per la squadra di Will Steele. Giornale italiano Gazzetta dello Sport Ho riferito che il Milan è molto interessato a riportare Balogun quest’estate, sapendo che l’aggiunta di un nuovo attaccante è fondamentale. Con Zlatan Ibrahimovic alla fine della sua carriera, Divock Origi che non riesce a mostrare una prestazione convincente e anche Olivier Giroud alla fine della sua carriera, i rossoneri cercano un’opzione a lungo termine.

Tuttavia, l’Inter ha anche seguito da tempo Balogun, cercando opzioni per sostituire i loro attuali attaccanti. Romelu Lukaku non ha dato una risposta positiva poiché un nuovo contratto di prestito con il Chelsea è in dubbio, Edin Dzeko lascerà il club a parametro zero e Joaquín Correa non si è comportato bene per il club. Balogun, che tornerà all’Arsenal a fine stagione, ha un contratto con la squadra di Premier League fino a giugno 2025, rendendo questa estate il momento perfetto per vendere il talentuoso attaccante.