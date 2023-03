Tirreno-Adriatico: Primoz Roglic si prepara all’incontro con Remco Evenpoel

Sur Tirreno, lo sloveno di Jumbo-Visma, principal adversaire designe del champion du monde sur the prochain Tour d’Italie, intende consigliare al viaggiatore che si è riposato di accompagnarlo dopo la sua vita è il suo ultimo operativo nel rettilineo Paul.

Articolo riservato agli abbonati







di Sebastian Clowes

Inserito il 03/07/2023 alle 17:31 Tempo di lettura: 4 minuti



SANNI DA FARE MOLTO RUMORE Quasi in punta di piedi, Primoz Roglic firma tra i due bahreiniti il ​​suo grande ritorno dopo sei mesi lontano dal peb. Dalla sua spettacolare caduta nella 17esima tappa della Vuelta, mentre cercava di strappare qualche secondo con la maglia del “Rojo” Rimko Evenpoel, lo sloveno ha avuto un inverno segnato da un’operazione alla spalla destra “che si è lussata regolarmente” e da molteplici sessioni in salita che lo hanno spinto a modificare il suo programma. . Per procedere alla sua rimonta, soprattutto, doveva solo in teoria riprendere in Catalogna, a fine marzo, dove sarebbe anche certo… Remco Evenepoel. Il campione del mondo e il suo omologo olimpico a cronometro non si lasceranno andare mentre entrambi cercano la maglia rosa per il Giro del prossimo maggio.



Questo articolo è riservato agli abbonati