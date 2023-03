Previsti sconvolgimenti mercoledì in SNCF e RATP

Un’assemblea generale degli scioperanti alla stazione di Matabieu a Tolosa il 7 marzo. Lionel Bonaventura/AFP

È previsto che lo sciopero “rinnovato” organizzato dai sindacati contro il progetto di riforma delle pensioni abbia effetti dopo la giornata di mobilitazione del 7 marzo. Pertanto, mercoledì la SNCF e la RATP annunceranno quale traffico di dati rimarrà in gran parte inattivo.

sui treni

Mercoledì la direzione della SNCF ha introdotto un programma di trasporto leggermente migliorato. Per il TGV, gli assi nord, est e sud-est vedranno circolare solo il 40% dei treni. Ci sarà il 20% sull’asse atlantico e ci sarà uno dei tre Ouigo. Verranno invece praticamente interrotti i collegamenti da una provincia all’altra con la rimozione del 90% dei treni.

Il traffico interurbano continuerà ad essere molto dirompente con l’80% dei treni cancellati. Sono ancora in circolazione solo due viaggi di andata e ritorno tra Parigi e Brive, un volo di andata e ritorno tra Parigi e Clermont e un collegamento con Tolosa e Hendaye tramite autobus alternativi.

I collegamenti internazionali vedranno alterne fortune con tre Eurostar su quattro e due Thalys su tre, ma un treno su tre verso l’Italia e la Svizzera, uno su sei verso la Germania e nessuno verso la Spagna.

Nel trasporto Ile-de-France

In Ile-de-France, secondo RATP, il RER Vedrà un traffico più regolare rispetto a martedì con due treni su tre sulla Linea A e uno su due sulla Linea B.

D’altra parte, nelle parti della rete gestite da SNCF, l’offerta sarà ancora fortemente degradata con un terzo dei treni sulle linee A e B della RER e H, J, K, L e U di Transilien. Per le RER C, D ed E andrà peggio, così come per le linee N, P e R con l’80% dei treni soppressi e servizio che serve solo alcune tratte, a volte solo nelle ore di punta. Diverse stazioni saranno chiuse.

Secondo la RATP, a Metro, a parte le Linee 1 e 14 (automatiche) e 4 dove il traffico sarà normale, le altre linee offriranno solo tra un quarto e la metà del servizio abituale. Alcuni chiuderanno prima del solito, anche se generalmente saranno aperti anche al di fuori delle ore di punta, a differenza del martedì.

In dettaglio: le linee 3, 10 e 13 chiuderanno alle 20 e forniranno un servizio pari alla metà o ad un terzo dell’offerta abituale. Le linee 6 e 11 non saranno disponibili dalle 22:00, mentre la linea 3bis sarà aperta solo nelle ore di punta mattutine e la linea 8 solo dalle 6:00 alle 10:00 e poi dalle 16:00 alle 20:00. Tutte le altre linee (2, 5, 7, 7bis, 9 e 12) continueranno fino a fine servizio ma con servizio ridotto. A differenza di martedì, questa volta tutti i quartieri centrali circoleranno su tutte le linee, dalla stazione al capolinea.

Autobus e tram Guiderà quasi normalmente.

