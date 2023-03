Nucleare, forse in Italia (finalmente) il ritorno è imminente

Forse dentro Italia L’orologio sta per suonare (di nuovo). nucleare. Egli merita Ansaldo ed Edisonche ha siglato un accordo con il colosso francese FES estensione per aumentarlo Europa E l’applicazione della prospettiva nel Belpaese. Per chi, come dicevamo qualche tempo fa, questa sarà senza dubbio una grande notizia.

Vecchia Centrale Nucleare di Trino Vercellese

Accordo tra EDF, Edison e Ansaldo

“Interessante l’accordo siglato da EDF, Edison, Ansaldo Energia e Ansaldo Nucleare”. COME rapporti IL pirataVice Ministro dell’Ambiente Vanja Java Commentato su associazione pubblicizzato dai diretti interessati. Conto ” Il momento è arrivato e non può più essere rimandato Ne parliamo ancora Nucleare di nuova generazione In Italia “.



Vanja Java

tecnicamente, specifica Sole 24 oreLe quattro aziende hanno firmato un protocollo d’intesa per collaborare allo sviluppo della tecnologia e promuoverne la diffusione nel vecchio continente. l’obiettivo, identificare IO’amministrazioneMigliora immediatamente le capacità Serie Atomica ItalianaSostieni i progetti transalpini. Ma anche per iniziare a riflettere sul “ruolo del nuovo nucleare nel sostenere la transizione energetica italiana”, ha spiegato come rapporti Repubblicaamministratore delegato Edison Nicola Monti.



Nicola Monti

Forse le bombe colpiranno (di nuovo) in Italia

Almeno riavvia i sistemi Era scritto nero su bianco Nel programma elettorale alleanza Centrocampista destro che ha vinto in passato Linee guida. Ora governo Meloni Quindi potrebbe funzionare sul gruppo genovese che, come Lui ricorda manifestoSoggetto al controllo del Ministero dell’Economia tramite intermediari Depositi e fondi di prestito.



Anguria della Georgia

Tuttavia, il gioco non si limita affatto al partenariato franco-italiano. Anzi, a livello comunitario creato se stesso Una coalizione di 11 paesi pro-reattore guidata da Parigi. E anche qualche mese fa lo eraParlamento europeo Ha dimostrato a larga maggioranza che l’atomo prestazione verdure – Per esempio una delle sorgenti con minori emissioni co 2 .

Parlamento europeo

Tutto questo, da ripetere se è ancora necessario che tornino i centrali, Tempo disastri ambientali e Confermato. Fortunatamente, le loro idee anti-scientifiche stanno diventando meno… sostenibili.

Ansaldo Energy logo FES Europa (al) verde

