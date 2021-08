Roma: un cyber attacco ai centri di vaccinazione

Un attacco di hacker ha bloccato le nuove date di vaccinazione, mettendo a rischio le informazioni personali, compresa quella del presidente del Consiglio italiano. sospetti sui vaccini.

L’attacco hacker non è ancora terminato: il centro di elaborazione elettronica dei dati nella regione di Roma è ancora fuori servizio. L’attacco informatico ha impedito nuove date di vaccinazione, ma ha messo a rischio i dati personali di circa sei milioni di italiani: quelli che sono stati vaccinati finora, a Roma e in altre quattro città della regione. Tra questi il ​​presidente del Consiglio Mario Draghi, il presidente Mattarella e leader politici come Enrico Letta del Partito Democratico di centrosinistra.

Il quotidiano finanziario Il Sole 24 Ore scrive che il presunto attacco hacker è partito in Germania, ma non è escluso che siano state coinvolte persone di un Paese terzo. Secondo gli esperti, il 95% delle pratiche della pubblica amministrazione in Italia non è efficacemente protetto ed è esposto ad attacchi informatici. Ciò è particolarmente vero nel campo della sanità pubblica.

Ritardo nel rilascio del permesso di vaccinazione

Indagini sono state svolte dalla Procura della Repubblica di Roma, dalla Polizia e dai Servizi segreti, che non confermano – ma non smentiscono – le informazioni pervenute ai media, che potrebbero essere stati coinvolti anche nell’attentato.

Forse la scelta dell’area più ampia di Roma non è stata casuale. Questa è un’area in cui la campagna di vaccinazione è proseguita senza ostacoli. Quasi il 70% della popolazione ha ricevuto due dosi di farmaci anti-coronavirus.

Tuttavia, l’Italia non pagherà soldi agli hacker, anche se ieri sera ci sono stati nuovi attacchi. Un’ulteriore conseguenza di questa situazione è che la “carta vaccinale verde” non verrà rilasciata in tempo utile a milioni di cittadini del capoluogo e dell’intera regione Lazio. “I dettagli dei diversi cittadini che sono stati vaccinati e che ne hanno diritto devono essere compilati dai nostri funzionari – manoscritti obbligatori – e poi inviati al ministero della Salute”, ha affermato l’assessore sanitario regionale, Alessio Diamato.

