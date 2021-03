Le startup innovano con Oracle Cloud

“Startups Innovate with Oracle Cloud” arriverà lunedì 22 marzo alle 16:00 da Science Park di Patrasso, Orange Grove e Oracle. L’evento, che si terrà online tramite Zoom, si concentrerà su servizi di supporto gratuiti, come crediti cloud e opportunità di networking, che possono sfruttare le startup ed espandere, e più in generale, aziende innovative man mano che crescono.

In particolare, l’evento introdurrà il programma Oracle for Startups Acceleration che viene implementato con grande successo in tutto il mondo e in Grecia, offrendo ai giovani imprenditori una gamma di servizi di supporto, come crediti gratuiti e sconti per l’infrastruttura cloud e i servizi della piattaforma Oracle, in oltre alle opportunità di collaborazione Unico grazie alla vasta rete di mentori, esperti di prodotto e partner di Oracle. Questo evento gratuito sarà un punto d’incontro per startup, incubatori, fondazioni e aziende high-tech con dirigenti Oracle per esplorare come possono innovare e crescere con il programma Oracle for Startups.

Durante l’evento, i rappresentanti di Oracle for Startups illustreranno in dettaglio come le startup possono risparmiare denaro, incrementare le vendite e crescere più velocemente con la tecnologia e le reti Oracle. Mentre una startup di successo DoxyChain, che è coinvolta in questo programma, presenterà la propria storia di sviluppo tecnologico e aziendale utilizzando i servizi Oracle.

I partecipanti avranno anche l’opportunità di approfondire il multiforme valore della digitalizzazione delle startup con Federico Menna di EIT Digital e conoscere i modi in cui possono proteggere con successo la loro proprietà intellettuale con Nikna Minas di Hanna. Moore + Curley. Infine, il Science Park di Patrasso e Orange Grove presenterà le opportunità che offre ai giovani imprenditori attraverso l’accelerazione dell’innovazione e i programmi di supporto che implementano. Il coordinatore dell’evento sarà Nasos Koskinas, del POS4work Innovation Hub.

Guarda il programma dell’evento e registrati cliccando Qui