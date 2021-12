Mario Draghi, l’ultima chance per l’Italia

Mario Draghi davanti al Parlamento italiano, aprile 2021. Alberto Bezzoli / AFP

La “Draghi Experience” nasce come un classico del Parlamento italiano. Di fronte al blocco istituzionale che si verifica nel pieno dello stato di crisi, nel cuore dell’epidemia di Covid-19, il Presidente della Repubblica constata la mancanza di una soluzione classica e convoca una figura apolitica, posta al di sopra le frange, per far fuori il paese erotico. Dopo Carlo Azeglio Ciampi (1920-2016) nel 1993, Lamberto Dini nel 1995 e Mario Monti nel 2011, già Governatore della Banca d’Italia ed ex Presidente della Banca Centrale Europea (BCE) Mario Draghi è il Presidente Sergio Mattarella incaricato di formare il governo il 2 febbraio.

Con i suoi predecessori, Mario Draghi, laureato al Massachusetts Institute of Technology (MIT), condivide una personalità economica di alto profilo e una forte legittimità agli occhi degli ambienti economici, anche internazionali. Ma i confronti finiscono qui. Perché le circostanze sono completamente diverse. Laddove il compito principale dei suoi predecessori era quello di rassicurare gli investitori e controllare il deficit, l’ex governatore della banca centrale è stato scelto per la sua presunta capacità di rispondere alla sfida opposta: spendere nel modo più efficiente. Al Paese sono stati stanziati 191,5 miliardi di euro nell’ambito del Piano europeo di ripresa deciso nell’estate del 2020, dopo lo scoppio dell’epidemia di Covid-19.

Dopo tre decenni di mancanza di investimenti pubblici causata da ripetuti trattamenti di austerità, l’Italia vede un’occasione d’oro per invertire questa tendenza, ed è importante non perderla. Questo è il mandato conferito a Mario Draghi da quasi tutte le forze politiche del Paese – ad eccezione dei sovrani di Fratelli d’Italia.

134 investimenti e 63 fix all’inizio

Per rafforzare questa base molto ampia, l’ex capo della Banca centrale europea ha creato un governo che include leader politici di ogni colore, anche della cricca di Matteo Salvini (estrema destra). Tuttavia, sono stati scelti tratti più “tecnici” per le posizioni direttamente interessate all’assegnazione dei fondi europei. Daniel Franco, già Banca d’Italia (Ministro dell’Economia e delle Finanze), Vittorio Colao, Amministratore Delegato di Vodafone dal 2008 al 2018 (Innovazione e Trasformazione Digitale), o il fisico Roberto Cingolani (Trasformazione Ambientale) sono in prima linea. Record, rispondono solo a Mario Draghi.

I ministri “politici” sono costretti ad accettare questa situazione con una grazia piuttosto buona. Dietro le quinte, i vertici della Lega di Matteo Salvini possono lamentarsi di non partecipare alle decisioni e di dover ratificare in Consiglio dei ministri decisioni che non hanno avuto il tempo di trascrivere, ma su cui hanno poco controllo. .. Selezione. Perché fin dal suo arrivo Mario Draghi ha avuto un obiettivo: accelerare. rapidamente. Agisce per decreto ministeriale, per evitare lunghi dibattiti parlamentari e per portare a termine il suo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), senza perdere un solo minuto. Questo prevede, nella sua prima frase, 134 investimenti e 63 riforme volte a modernizzare la penisola con 191,5 miliardi dall’Europa. Questo è mirando ai colli di bottiglia nell’economia.

