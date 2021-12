A piedi per tre giorni 500 poliziotti

La polizia è in massima allerta per la visita di Papa Francesco a Cipro dal 2 al 4 dicembre. Più di 500 agenti di polizia di tutti i contingenti delle forze armate sono stati mobilitati per la sicurezza del Papa.

Da domani, al suo arrivo a Cipro, sarà operativa, nell’ambito delle misure di sicurezza, la Crisis Management Room del Distretto MMAD, guidata dal Comandante MMAD e Assistant Chief of Operations.

Il Papa arriverà all’aeroporto di Larnaca giovedì alle 15:00, e il Presidente del Parlamento e il Consiglio dei ministri daranno il ricevimento ufficiale.

Sulla strada per Nicosia, e in tutti i suoi spostamenti, sarà scortato dalla polizia e in ogni caso volerà un elicottero dell’Unità Operativa Aerea della Polizia.

Le azioni sono state aumentate in tutti i movimenti e contatti del Papa in particolare. Le forze dell’ordine dichiarano che per tale motivo verranno chiusi gli incroci e invitano il pubblico a conformarsi alle indicazioni e ai suggerimenti del personale delle forze dell’ordine.

Inoltre, dalle 6 di domani, giovedì, ci sarà un’interruzione permanente dalla rotatoria Marcos Dracos all’intersezione di Regeni-Arsinoe Streets, fino alle 10 di sabato 4 dicembre.

Inoltre, la polizia invita il pubblico che sarà presente venerdì allo stadio GSP ad arrivare il prima possibile, perché ci saranno severi controlli di sicurezza del traffico e controlli di sicurezza, da parte della polizia e delle autorità dello stadio. Le porte del GSP Stadium si apriranno al pubblico alle 7 del mattino.

Programma Viaggio Apostolico

Papa Francesco arriva a Cipro alle 15:00 di giovedì pomeriggio.

Subito dopo si recherà presso la Chiesa della Madonna delle Grazie, dove incontrerà, secondo il programma, 1.600 sacerdoti, associazioni e movimenti ecclesiali di fedeli.

La cerimonia di ricevimento si terrà al Palazzo Presidenziale alle 17:15 e alle 17:30 il Papa incontrerà il Presidente della Repubblica. Mezz’ora dopo, incontrerà i rappresentanti delle autorità della Repubblica di Cipro, della società civile e del corpo diplomatico.

Il Presidente della Repubblica ospita una cena per il Papa alle 20:10 nel Palazzo Presidenziale.

Venerdì il capo della Chiesa cattolica romana incontrerà alle 8,30 nella diocesi l’arcivescovo Crisostomo II e alle 9, nella cattedrale ortodossa, è previsto l’incontro con il Santo Sinodo.