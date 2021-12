Gli sport virtuali di Highlight Games sono disponibili da OPAP

James Corwin, CEO online di OPAP

Highlight Games, una società con sede a Londra specializzata in sport virtuali, ha annunciato che i suoi prodotti sono ora disponibili da OPAP, attraverso la piattaforma EveryMatrix.

Le versioni “SOCCERBET” con giochi in greco, inglese e italiano di Highlight Games sono ora disponibili per i clienti OPAP sotto forma di giochi singoli o tornei. Inoltre, è disponibile online il gioco di basket “NBA Last 60”, che include materiale d’archivio delle precedenti stagioni NBA.

“Sono lieto di annunciare che Highlight Games è ora disponibile tramite OPAP e EveryMatrix”, ha affermato Stephen Holmes, co-CEO di Highlight Games. SOCCERBET ha già trasformato gli sport virtuali in Italia e Turchia. Prevediamo che lo stesso accadrà in Grecia con la collezione di giochi greca, italiana e inglese e “NBA Last 60”, che è ora disponibile online e tramite “Siamo entusiasti di aggiungere OPAP, il principale fornitore di giochi, ai nostri clienti. È un momento molto importante per la nostra azienda”.

Mr. James Corwin, CEO di OPAP Online, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di lavorare con Highlight Games per portare i loro giochi sportivi virtuali ai nostri clienti online. La Grecia ha molti amici nel calcio e nel basket e crediamo sia ‘SOCCERBET’ che ‘ NBA Last’ 60″ impressionerà i giocatori con materiale d’archivio e commenti originali”.