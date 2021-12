La Germania si rifiuta di allentare le regole finanziarie dell’UE – EURACTIV.com

Con il ministero delle Finanze guidato dai liberali FDP, la Germania adotterà una linea dura sulla politica fiscale dell’UE e rifiuterà le richieste dei paesi del sud dell’UE di allentare le regole fiscali. Tuttavia, l’FDP favorevole alle imprese è aperto per la liquidazione.

Mentre i paesi del sud dell’UE insistono sull’allentamento delle norme fiscali, la Germania mostra forti riserve sulla riforma del Patto di stabilità e crescita, lo strumento finanziario più importante dell’UE per il controllo dei bilanci statali.

“Il patto di stabilità e crescita si è già dimostrato resiliente”., ha sottolineato Otto Frick, membro del Bundestag e portavoce del FDP per la politica fiscale, riferendosi alla sospensione a breve termine delle regole durante la crisi del Covid-19.

Nicolas Beer, che è stato coinvolto nella negoziazione del capitolo europeo dell’accordo di Alleanza per il FDP, ha dichiarato una posizione di parte inflessibile riguardo ai negoziati del Patto di stabilità e crescita.

Il Ministero delle Finanze, sotto la guida del FDP, difenderà i bilanci sanitari e le regole fiscali a livello europeo. Mirerà a rendere più certo il Patto di stabilità e crescita”., ha detto a EURACTIV.

Il signor Frick e la signora Beer hanno sottolineato che le regole sul debito nazionale non dovrebbero essere cambiate. Ciò significa che gli Stati membri della zona euro dovranno ridurre il loro livello di debito al 60% e ridurre il disavanzo annuo fino a un massimo del 3% del PIL.

Invece, le regole fiscali dovrebbero diventare “Apri e spiega”. Il mancato rispetto delle norme fiscali dovrebbe comportare conseguenze automatiche ove possibile e “Per non lasciare i calcoli politici”Frick, un esperto di budget FDP, ha detto a EURACTIV.

“Cattivo segnale per l’Europa”

Tuttavia, queste rigide regole finanziarie sono considerate obsolete da molti governi.

Negli ultimi 20 anni, l’Italia, ad esempio, ha registrato un avanzo primario quasi ogni anno, ma il suo debito pubblico è cresciuto e ora rappresenta il 155% del suo PIL. Se l’UE aderisce alle regole esistenti, i paesi del blocco dovranno ridurre il debito al 60% entro 20 anni.

“Anche l’Italia deve ridurre il rapporto debito/PIL al 60% entro 20 anni”Sottolineando la posizione dell’FDP, ha affermato la sig.ra Beer, aggiungendo che la modellazione del percorso di downsampling potrebbe essere più flessibile. La riduzione del debito non deve essere lineare.spiegato.

Gli esperti avvertono che insistere su normative così rigide avrà un impatto negativo non solo sugli Stati membri del sud, ma anche sull’intera zona euro.

Magnus Schuler, ricercatore presso il Centro per la ricerca sull’integrazione europea dell’Università di Vienna, parla di a Un brutto segnale per l’Europa.

“C’è un ampio consenso internazionale sul fatto che questa interpretazione rigorosa delle regole fiscali può avere un enorme impatto negativo sulla crescita economica nei paesi della zona euro strutturalmente più deboli”., ha detto il signor Schuller a EURACTIV.

Ciò potrebbe in seguito portare a una recessione o addirittura a una flessione negli stati del sud, “che potrebbe mettere a rischio l’intera zona euro”Segui il signor Schuyler.

Invece, ha affermato, sarebbe necessario un meccanismo di bilanciamento tra paesi altamente competitivi e orientati all’esportazione e paesi dell’eurozona del sud per garantire la stabilità a lungo termine nell’eurozona.

posto dove stabilirsi

Tuttavia, resta da vedere se il ministero delle Finanze guidato dall’FDP prenderà sul serio i suoi annunci.

“È possibile che stiano giocando a mini poker qui e l’FDP è, alla fine, meno rigoroso di quanto pubblicizzato”, Segui il signor Schuller.

L’accordo di coalizione lascia aperta la possibilità di riformare il Patto di stabilità e crescita. Secondo l’accordo di alleanza, la riforma dovrebbe andare verso quattro obiettivi: dovrebbe consentire la crescita, la sostenibilità del debito, gli investimenti e un’applicazione più semplice.

Max Krahe, direttore della ricerca presso il Dezernat Zukunft Research Center, è cautamente ottimista.

Non sappiamo ancora come si posizionerà il nuovo governo nel dibattito sulle regole di bilancio. Sembra che vogliano parlare in modo franco e costruttivo delle regole”., ha detto il signor Krahé a EURACTIV.

Secondo lui, molto dipenderà dalla fiducia reciproca tra il governo tedesco ei governi degli altri Stati membri. “Accordo di coalizione presente per la discussione”., confermato.

Sebbene l’FDP aderisca alle regole generali per il nuovo debito, Frick vede un potenziale accordo in alcune aree.

“Immagino che per investimenti che guardano davvero al futuro, ad esempio nelle infrastrutture digitali, la regola del 3% possa essere superata per un periodo di tempo limitato”.Lo ha detto il politico del Partito Democratico Libero.