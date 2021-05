“L’accordo finale su Scaf sarà raggiunto questa settimana”.

Il tempo stringe per finalizzare gli accordi che consentiranno di mantenere il programma Scaf e portare a termine il progetto prima delle elezioni tedesche.

Dopo i disaccordi, gli accordi daranno impulso al progetto SCAF, il sistema di aerei da combattimento sviluppato da Francia, Germania e Spagna.

Giorni prima, Florence Parly, ministro delle Forze armate, aveva indicato che, insieme al suo omologo tedesco, Angriet Kramp-Karenbauer, le società coinvolte avevano tempo fino alla fine di aprile per annunciare un accordo definitivo. Questo breve termine dovrebbe consentire di rispettare le scadenze per la presentazione di un manifestante entro il tempo stabilito, il 2026, ma anche di convalidare la partnership con le elezioni tedesche previste per settembre.

Siamo in ritardo di qualche giorno e spero che nei prossimi giorni avremo raggiunto questo accordo. Siamo sulla buona strada “, ha affermato Joel Brie, delegato generale delle armi presso BFM Business.

In attesa di questo accordo finale, le cose stanno ancora andando avanti. Dopo il battibecco preoccupante, Dassault e Airbus, le due industrie principali del progetto, hanno raggiunto un terreno comune un mese fa e hanno presentato un’offerta agli Stati Uniti.

Venerdì è stato raggiunto un accordo tra i produttori di motori tedeschi MTU, il francese Safran e l’ITP spagnolo per sviluppare il motore per il futuro aereo da combattimento europeo (NGF), presso lo Scaf Project Center.

Future Aircraft (SCAF) © Airbus

È un programma complesso che rappresenta una quota importante. “Dobbiamo ora passare a un accordo statale tra i tre paesi cooperanti su una serie di elementi che meritano un’attenzione speciale”, ha detto Joel Barry.

Un accordo con gli inglesi?

Tempest, il futuro programma aeronautico guidato da Regno Unito, Italia e Svezia, sta intensificando le tensioni sul programma Scaf. Questa competizione ci ricorda le polemiche del passato che hanno dato vita a due velivoli europei in competizione, il Rafale e l’Eurofighter. L’accordo europeo sulle armi è ancora possibile?

Stiamo perseguendo un programma minimo di cooperazione tecnologica con gli inglesi per prepararci al futuro dell’aviazione da combattimento. Siamo tutti in fase di progettazione e nei prossimi anni le cose potrebbero cambiare. Da parte nostra, la porta è aperta. Se un giorno potessimo unire i due progetti di aerei da combattimento su scala europea, sarebbe una buona cosa per tutti “, afferma Joel Barr.

Per il presidente della DGA, la costruzione della difesa in Europa va di pari passo con la costruzione di armamenti.