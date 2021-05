L’Italia ha segnalato 9.148 casi di Covid-19 e 144 decessi entro 24 ore

Il numero di casi di coronavirus registrati oggi in Italia ha raggiunto 9.148, con 144 morti. Questo è il numero di vittime più basso in sette mesi. Ieri il numero dei casi ha raggiunto i 12.965, mentre 226 persone hanno perso la vita.

In totale, sono stati eseguiti 156.872 test diagnostici, il 5,8% dei quali positivi. Ieri la percentuale corrispondente era del 3,4%. Per quanto riguarda le unità di terapia intensiva nel Paese, il numero dei pazienti Covid-19 è aumentato del doppio rispetto a ieri, mentre nei reparti ospedalieri sono meno di 36.

La regione più colpita oggi in Italia è la Campania (1.352) con Napoli come capoluogo, seguita dalla Lombardia (1287) e dal Lazio (986) con Roma come capoluogo. Le autorità hanno annunciato che più di 2.100.000 dosi del vaccino Pfizer saranno consegnate in Italia dal 5 al 17 maggio.

Il generale Francesco Villiolo, commissario straordinario incaricato della campagna vaccinale, ha confermato che una volta completata la vaccinazione delle persone di età superiore ai sessantacinque anni, si inizierà a somministrare la vaccinazione a tutte le altre fasce d’età, con un focus particolare sui giovani. e la giovinezza. Persone.