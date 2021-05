A 261 morti per COVID-19 entro 24 ore

Altri 261 pazienti con COVID-19 sono morti nelle ultime 24 ore, mentre 3.025 casi di SARS-CoV-2 sono stati confermati in laboratorio nello stesso periodo, secondo i dati diffusi sabato dal Ministero della Salute messicano.

Secondo i dati ufficiali, il bilancio delle vittime dell’emergente pandemia del coronavirus in questo caso, pari a 126 milioni, ha raggiunto finora 217.168 morti, su un totale di 2347780 infezioni.

Ma non c’è dubbio che la terza più grande pandemia al mondo – dopo quella negli Stati Uniti e in Brasile – non è da sottovalutare. Alla fine di marzo, i numeri aggiornati delle morti in eccesso hanno mostrato che i decessi per COVID-19 erano almeno del 60% superiori a quelli confermati.

Il governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador intende “prendere in prestito” altri 5 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca dagli Stati Uniti, poiché la produzione di farmaci anglo-svedesi destinati ai paesi dell’America Latina subisce molti ritardi.

Venerdì Lopez Obrador ha dichiarato: “È possibile che gli Stati Uniti ci aiutino a prendere in prestito” rate fino a quando lo stabilimento di AstraZeneca in Messico non inizierà la produzione normalmente. “Finora non ci sono state conferme da Washington.

La campagna di vaccinazione non sta procedendo al ritmo che il governo sperava perché sono state somministrate meno dosi del vaccino russo Sputnik V e di quelle del consorzio tedesco-americano Pfizer / BioNTech rispetto alle previsioni delle autorità.