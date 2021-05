Titolo Inter, consegna necessaria

La 19a Premier League inglese dell’Inter arriva 11 anni dopo l’ultimo campionato nazionale nerazzurro. È stato con Mourinho che è venuto a coronare il climax del club con la famosa trilogia, senza eguali fino ad oggi nella storia del Calcio. Dal climax al ritiro, c’è solo un passo e poi l’Inter è affondata per i motivi che conosciamo, lasciando un anno di trasferta al Milan che sarebbe anch’esso bloccato in un declino senza fine e poi alla Juventus che avrebbe dominato anche l’Italia per 9 anni prima. mostrando segni di debolezza. Come se non ci fosse nessuno al di sopra della storia dei corsi.

A 9 anni dall’incoronazione, tuttavia, l’impresa è ancora un traguardo nella storia del calcio italiano, ed è anche senza precedenti fino ad ora. Dominio segnato da un progetto sportivo sapientemente ideato da Anelli, Marotta e Nedved da altri, accompagnati da allenatori come Conte, Sari o Allegri. Un’egemonia famigerata che, purtroppo, non ha portato a nessun titolo sulla scena europea. Negli ultimi tre anni, e dall’arrivo di Cristiano Ronaldo, che è stato l’ultimo traguardo per la vecchia signora, quest’ultima non ha cessato di essere frustrata. Ajax, Lione e Porto è una partita sempre più discutibile all’interno del proprio dominio. Tre avversari di modesto calibro rispetto ai bianconeri hanno spinto la Juventus fuori da un piedistallo che si pensava fosse per sempre intoccabile con l’arrivo della superstar portoghese. Alla fine, l’arrivo dell’attico del Pallone d’Oro coinciderà anche con il declino della Juventus. Una forza lavoro di qualità inferiore, un gameplay meno sicuro e un’instabilità di tendenza sempre più palese sollevano interrogativi, il tutto con il progetto interrotto di SuperLeague che ha scalfito la reputazione di Agnelli.

Quindi, sì, questo passaggio di consegne arriva al momento giusto, in un momento in cui la vecchia signora era nervosa. È tempo che altri club italiani si sviluppino rapidamente. L’Inter ha finalmente avuto un progetto coeso da quando Suning è arrivato nel 2016 e sta gettando le basi per un successo che di solito punta a portarne altri. Adesso bisognerà sottolineare, perché la seconda stella non è poi così lontana, ma anche in Europa (nella Grande Europa) è atteso nerazzurro. Perché dominare il tuo paese non è facile la prima volta, uscire dalla tua zona di comfort è molto più di questo. Lo può testimoniare la Juventus. L’Inter, per lei, ha il suo passato su cui contare, il predominio 2006-2010 suggellato dal prezioso sesamo europeo. Potranno fare lo stesso presto? Niente di meno fiducioso. I tempi sono cambiati, così come l’economia, ei club italiani non hanno guardato lontano dai loro rivali in Spagna e Inghilterra. Quindi in questi momenti l’Inter sarà costretta a tirare fuori la testa “. pazzoA un nuovo risultato.

Nel frattempo tocca a tutti i tifosi nerazzurri godersi questo titolo, che arriva a seppellire 10 anni di ritirata. La gioia è, ovviamente, al culmine delle delusioni accumulate e la gioia vista in questi giorni porta una ventata di aria fresca, il che è innegabile in questo doloroso contesto di salute. Congratulazioni all’Inter. Che la amiamo o la odiamo, ha vinto e prende il sopravvento.