La pandemia COVID-19: la ripresa economica tanto attesa nell’Eurozona

Secondo i dati diffusi alla fine della scorsa settimana, il PIL nell’area dell’euro è diminuito dello 0,6% durante il primo trimestre del 2021, indicando il ritorno della recessione. In netto contrasto con il caso di altre economie, come l’economia degli Stati Uniti, la lenta ripresa economica in Europa è spiegata dalla recrudescenza dell’epidemia di Covid-19 e dal ritardo nell’attuazione del piano di ripresa. Riprendi l’Europa.