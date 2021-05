Italia: segnalati 11.807 nuovi casi di contagio

Oggi in Italia sono stati registrati 11.807 casi di coronavirus e 258 persone hanno perso la vita. Sono stati eseguiti in totale 324.6540 test diagnostici, di cui il 3,6% è risultato positivo per Covid-19.

Ieri il tasso corrispondente è stato del 3,2%, e i casi hanno raggiunto 10.585 morti e 267 morti.

Nelle unità di terapia intensiva del Paese il numero dei pazienti Covid-19 è in calo di 60 rispetto a ieri, mentre il numero nei reparti ospedalieri è inferiore a 653.

In termini di regioni con i casi più quotidiani, è principalmente la Lombardia (2.151), seguita dalla Campania (1593) e il suo capoluogo è Napoli e la Sicilia (1.201).

Infine, come annunciato dal responsabile della campagna vaccinale, generale Francesco Filiolo, è molto probabile che loro – per lo più giovani – vengano vaccinati al di fuori degli stadi in cui si terranno le partite dei Campionati Europei di calcio. La partita inaugurale tra Italia e Turchia si svolgerà l’11 giugno allo stadio Olympico di Roma.