Quando indosserà la cravatta Tsipras – Le fortune di Androlakis – Non riesco a leggere Eevee

Basse temperature e gelo. Il vero freddo inizia ora e durerà fino a marzo. L’aria gelida in montagna, fredda e secca nelle città, è difficile per chi non ce l’ha. Naturalmente, la richiesta di elezioni di Tsipras non riscalderà le famiglie. Né per alleviare il tintinnio di medici e infermieri. Sembra buono per i dirigenti e le orecchie dei fan, ma finora. E al momento, l’unica persona che getterà il cappello alle elezioni è Nikos Androlakis. E Nicos Papandreou, che lo sostituirà al Parlamento europeo per due anni interi.

La denuncia di Tudor

Quanto al gelo, Skylakakis ha detto semplicemente e magnificamente in Parlamento, nel contesto del bilancio. “Per me, la sfida più grande nel 2021 sono i prezzi del carburante e del gas in particolare. Nel 2015-2017, il governo precedente ha avuto la fortuna di avere gas e petrolio molto bassi a circa $ 50 al barile. E questo ha dato al Paese un’enorme opportunità da perdere. Purtroppo non abbiamo. Questa è fortuna. Tuttavia, sono molto ottimista per il 2022”.

Grandi fatti per Theodore

Con il suo linguaggio schietto che lo contraddistingue, Skelakakis non ha esitato a dire grandi verità. Ad esempio, in quali tasche finiscono i vari sussidi e indennità? “Molti soldi vengono dati per aiutare in base a criteri di reddito mentre sappiamo che un gran numero di persone dichiara un reddito molto inferiore a quello che hanno. Quindi, entrano in criteri di reddito, cioè prendono soldi dallo stato sociale, quando in pratica il motivo è che evadono le tasse.Tali questioni che non discutiamo in questa stanza dovrebbero interessarci, per migliorare l’efficienza della spesa sociale, in modo che le persone abbiano un impatto maggiore sulle tasse che pagano. cosa significa riforma, per essere più efficaci”.

Tuttavia, non ho sentito nessuno di Syriza, Kenal, ecc. rispondere a queste domande.

magia e cioccolato

Anche il nuovo presidente di Kenal (che diventerà un democratico del PASOK), Nikos Andrulacis, è ottimista riguardo al 2022. L’ho visto andare a salutare i longanimi redattori parlamentari dopo che il bilancio è stato approvato. Oltre alla magia delle tre tavolette di cioccolato che ha distribuito, ha lasciato anche ottime impressioni. Dopo un po’ apparve nella stanza Evangelia Lyakoli. Al contrario, il predecessore di Vasilis Kigeroglu è scomparso dai corridoi del Parlamento.

cravatta

Il Primo Ministro e leader dell’opposizione ufficiale ha superato la sala per celebrare gli auguri. Kyriakos entrò e incontrò Androlaki che stava per andarsene e gli chiese di dirglielo. Alexis è passato a un ritmo più lento di Kyriakos, e così i parlamentari hanno fatto notizia del decennio: indosserà la cravatta quando si terranno le elezioni. Nonostante fossero molto coraggiosi, non riuscivano a decidere se usare la cravatta all’inizio o alla fine della campagna elettorale. Anche il deputato di Syriza Giannis Amanatidis ha lasciato buona fortuna e dolci natalizi, passando a nome del KKE, in particolare il caro Thanassis Pavelis, gli auguri. In generale, poco prima del varo dell’Omicron, il Parlamento ha ricordato un po’ i vecchi tempi, quando appariva la vita con la presenza di tanti parlamentari e ministri. Tutti indossavano una maschera.

in uno spettacolo di gas

Con la promessa che il suo telefono sarebbe stato sempre aperto per domande, richieste, ecc., ha fatto gli auguri anche a Michalis Katerinis, il nuovo capo del gruppo parlamentare del Movimento per il cambiamento. Naturalmente, gli scrittori parlamentari l’hanno sentito mille volte.

foto

Poi il presidente è andato con gli amici per un cocktail con vista e sorride al Gazi View. Non avrebbe mai nemmeno immaginato che sarebbe diventato un leader del partito!

adulti in camera

“Non mi aspettavo nessuno studio di nessun professore per rafforzare il sistema sanitario e aumentare il numero di unità di terapia intensiva” è stata la risposta del premier al nodo della questione sollevata nello studio Letra Tsiudra. Non siamo diventati più saggi su dove presentare questo studio, ma dal tono della risposta vediamo nuvole scure sul rapporto cordiale e onesto tra i due uomini. Nonostante gli sforzi per intrattenere le impressioni con l’incontro di ieri sera al Palais Maximus di Omicron. Un incontro di adulti in sala con indiscrezioni incentrate solo sulle misure per dire addio al nuovo boom che sta investendo l’Europa e la partecipazione di Sotiris Tsiodras.

modello centro sinistra

Nella sua dichiarazione, Kyriakos si è concentrato sul suo famoso modello di centrodestra, con il governo spagnolo di centrosinistra su questioni economiche. “Le scelte di Sanchez e Podemos non possono coprire il terreno perso dopo la pandemia. Ma in Grecia abbiamo già coperto tutte le perdite della pandemia e il nostro PIL oggi è più alto di quanto fosse prima della pandemia. La Spagna è ancora a cinque punti. dietro “, ha detto. Per la disoccupazione la Spagna ha iniziato al 14%, quando eravamo sopra il 16% e oggi la Grecia ha meno disoccupazione della Spagna.

modello di socialdemocrazia

Il segretario generale del KKE Dimitris Koutsumbas ha fatto riferimento alla socialdemocrazia, in una posizione meno “boscosa”. “Lasciatelo ora ai venti del cambiamento socialdemocratico che soffia in tutta Europa”, ha detto. “Preziosi servizi sono resi anche dal governo di Solz, ministro Merkel, socialdemocratico, che promuove ciò che è noto sulla politica fiscale restrittiva, ovvero le persone che hanno fame.

Preziosi servizi sono stati resi anche dal governo cosiddetto progressista del Portogallo: l’espansione della povertà oltre il 20% della popolazione, le “briciole” come aumento del salario minimo, l’aumento dei contratti di lavoro flessibile, quando la ricchezza è accumulando ancora in poche tasche imposte societarie dal 25% al ​​21%. Non è un caso che l’ESB abbia scritto nel volantino “Fai come fai in Portogallo”.

Fondo di Efi

Ci sono state molte speculazioni sul risultato finale nella discussione sul budget. Staikouras non ha letto il suo omologo che ha affermato che solo la Grecia e l’Estonia non hanno alzato il livello minimo nell’UE. Ha Belgio e Spagna. La tabella includeva quattro paesi”, ha detto Yebwick. Ha continuato senza sosta. “L’ultima pagina contiene qualcosa di più interessante. lei una nota a piè di pagina. Non esiste un salario minimo in Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Italia e Svezia. un’altra cosa. Francia 1%, Irlanda 1%, Malta 1,1%, Germania 1,6%, Paesi Bassi 1,9%. Ci consiglieresti meno del 2%? Voglio essere preciso, seduci anche il tuo capitano. Presenterò di nuovo il tuo dipinto. Infatti, a settembre, la Spagna, seguendo il programma che hai fornito, ha aumentato il salario minimo dell’1,6%. Quindi l’abbiamo aumentato del 2% e ci sarà un secondo aumento del salario minimo nel 2022”.

finale dritto

Tuttavia, siamo entrati nella fase finale del Natale, afferma Akis Skirtsos in un post su Facebook. Un ottimista promemoria di un inverno difficile.

baci

pizia