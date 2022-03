La vittoria di Eduardo Padovani che ha messo fine a una serie di 36 sconfitte consecutive per gli italiani al Campionato Sei Nazioni

L’Italia lo aspetta da sette anni. Dal Campionato Sei Nazioni 2015, una formazione d’oltralpe ha accumulato una serie di battute d’arresto, delusioni e frustrazioni accumulate. A Cardiff, sabato 19 marzo, nella tana di un campione in carica che non aveva più molto a che fare con quello che era un anno fa, gli uomini di Kieran Crowley hanno messo fine a tutti questi orribili incontri.

Contro Leek XV, gli italiani hanno confermato il vantaggio che avevano già visto la settimana precedente contro la Scozia (33-22 sconfitte). I combattenti, essendo creativi, sono riusciti a rimanere in partita, conducendo nel primo tempo (12-7). E negli ultimi minuti hanno messo le loro ultime forze nella lotta, culminate in un brillante tentativo di Edoardo Padovani (79), ribaltato in apertura da Paolo Garbisi. I sette punti che hanno permesso all’Italia di conquistare il primo successo nel 2022. L’Italia mantiene ancora l’ultimo posto in campionato, ma con lo stesso numero di vittorie del Galles.