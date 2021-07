Italia-Inghilterra, finale Euro 2021: quando e su quale canale?

Inghilterra e Italia si affrontano domenica nella finale di Euro 2021 in una finale prestigiosa. Ecco lo show televisivo per questo shock.

L’Inghilterra, invece, si prepara a giocare la sua prima finale e sogna la prima incoronazione all’Europeo. Dall’altra l’Italia, che dal 1968 insegue un nuovo titolo continentale. L’inedita finale europea, domenica a Wembley, prometteva di essere storica.

Sono semplicemente le due migliori squadre del campionato che forniranno uno spettacolo a grandezza naturale per gli oltre 60.000 spettatori infuocati nelle vicinanze di Londra che inevitabilmente preferiscono i Tre Leoni.

L’Italia vuole adattare Wembley

Gli uomini di Gareth Southgate, vincitori dei Brave Danes in semifinale (2-1 dopo i tempi supplementari), sognano di vincere in casa e di consegnare quel titolo europeo che la nazionale non ha mai riportato. Una vera ironia quando le squadre della Premier League inglese non hanno smesso di vincere la Champions League negli ultimi anni (il Chelsea recentemente contro il Manchester City).

Per riuscirci, gli inglesi, che hanno subito un solo gol nel torneo, faranno affidamento sull’incredibile profondità del loro attacco. A proposito del capitano Harry Kane, Raheem Sterling, Bukayo Saka, Phil Foden, Mason Mount, Jack Grealish, Marcus Rashford e Jadon Sancho vogliono provare la gioia della vittoria nazionale.

Resta il fatto, invece, che i “nazionalisti” intendono corrompere il Partito. Come il Portogallo nel 2016 contro la Francia (1-0), anche gli uomini di Roberto Mancini, tornati in vetta dopo tre anni di assenza dalla qualificazione ai Mondiali 2018, vorrebbero cancellare il brutto ricordo della loro ultima finale, nel 2012, contro Spagna (4-0 sconfitta) . Regolare e considerata la squadra più bella di questo Europeo, l’Italia è pronta a raffreddare Wembley.

programmi tv

Inghilterra e Italia

Finale Euro 2021

domenica 11 luglio

21:00: beIN SPORTS 1 e M6