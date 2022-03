Damien Benaud, il simbolo della squadra capace di perseguire il Grande Slam

Lo abbiamo visto scivolare tra i difensori, come un’anguilla. di base. Lo abbiamo visto tuffarsi in Target per arricchire il lavoro dei suoi amici. di base. Con i suoi tre tentativi dall’inizio del torneo, Damien Benaud è il capocannoniere del tricolore insieme a Jabin Villier. Cofidi, esterno dei Blues, tornerà ad affrontare l’Inghilterra (sabato alle 21), fornendo al gruppo tutta la sua bandiera offensiva.

Ma se la 15esima per la Francia è in grado di disputare questa finale di un potenziale torneo importante in caso di vittoria di sabato 19 marzo, è anche grazie all’impregnazione di una nuova cultura difensiva ideata dal maestro inglese. “Difesa rapida” Shawn Edwards. Come la sua squadra, l’esterno di Clermont, leader nella lotta contro l’Italia, ha alzato l’asticella nell’esercizio. In questo sistema in cui la difesa opprimente alimenta contrattacchi devastanti, il 25enne appare particolarmente contento.

Concentriamoci su ciò che sapevamo prima. Con i Blues come all’ASM, Damien Benaud si è subito distinto come un finalista eccezionale: 16 tentativi in ​​32 selezioni, 45 tentativi in ​​100 partite con Claremont o un tentativo ogni due partite. Capace di sfruttare il minimo difetto e di creare, attraverso i suoi piedi e il suo supporto, opportunità che avrebbero giovato a lui o ai suoi compagni di squadra, il nativo di Brive è stato ancora una volta fedele alla sua reputazione.

Oltre ai suoi tre successi, è direttamente coinvolto nella prima prova di selezione di Yoram Movana in Scozia dopo una festa di passaggi in difesa. Ma anche per quanto riguarda Jonathan Dante, che approfitta di un bel calcio sulla fascia, per soffocare gli scozzesi al rientro dagli spogliatoi.

Se ottieni l’impressione visiva di una freccia offensiva, i numeri parlano da soli. È il francese più cross con Gabin Villier (5 assist) e il più superiore ai difensori dopo il suo capitano Antoine Dupont (10 per Benaud e 11 per Dupont), giocando una partita in meno. Questi aspetti sono necessari per confondere le difese avversarie e permettere ai Blues di giocare d’anticipo. Soprattutto, come dimostrato nella prova di Yoram Moefana, Clermontois è capace di effettuare passaggi in difesa e passaggi di contatto che consentono all’attaccante francese di mantenere la velocità mentre avanza.

Questo controgioco, a tutti i costi, è un sistema in cui Damian Penaud può esprimere tutti i suoi attributi. Tuttavia, finora, non era il nome con cui abbiamo dormito a fine partita per rendere omaggio a discese difensive e contrasti devastanti. Non che non stesse difendendo, semplicemente non era paragonabile a molti dei suoi compagni di squadra. La lode è stata rivolta a Gregory Aldert, Anthony Gillonch o anche a Gabin Villier, che si sono distinti soprattutto nell’esercizio.

Damien Benaud era simile a un giocatore che era solito recuperare il ritardo con i suoi calzini, tenendoli stretti mentre aspettava che il suo compagno di squadra, secondo, finisse il lavoro. Pulisci la retina senza lasciare una traccia speciale su di essa. Ma l’impegno ei successi dimostrati in allenamento sin dalla prima partita del torneo contro l’Italia sono di due tipi molto diversi. Come la Francia, Clermontois ha alzato l’indice in difesa probabilmente grazie alla buona guida di Shaun Edwards, che ha vinto per primo in difesa.





L’esterno dei Blues, Damien Benaud, contro l’Italia il 6 febbraio 2022. (SEBASTIEN MUYLAERT / MAXPPP)

Dall’inizio del Campionato Sei Nazioni, Damien Benaud ha effettuato dieci contrasti. È difficile leggere questo semplice numero, piuttosto che la media delle ali, per dare un senso alla sua performance. Tuttavia, Clermontois ha gestito due contrasti offensivi, quelli che hanno criticato l’avversario, che è più di due dei migliori attaccanti dei Blues che sono la terza linea Grégory Alldritt e Anthony Jelonch.

Se la forma non è di per sé sbalorditiva, attesta un impegno fisico, e forse anche una migliore postura, con scelte più efficaci di prima a questo punto del gioco. Sottolinea soprattutto l’impressione che lascia nelle sue ultime esibizioni, da esterno assorto nelle fasi di crash e quando devi correre dall’altra parte del campo per giocare un duello aereo sotto una candela.

In ogni caso, se il 15° francese all’indomani di Damien Benaud lavorerà in modo difensivo come il suo combattivo leader, avrà tutte le chiavi per provare a vincere il Grande Slam che le è sfuggito per dodici anni. E così trionfante, sabato, in una crisi che si preannuncia esplosiva.