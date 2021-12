La vita migliore che meriti secondo LG

Englewood Cliffs, New Jerseye 14 dicembre 2021 /PRNewswire/ – LG Electronics (LG) ha presentato oggi un video audace con John Legend, artista pluripremiato e nuovo ambasciatore del marchio LG SIGNATURE, per dare il via alla partecipazione di LG al CES 2022. La vita migliore che meriti, il video teaser di circa 30 secondi invita gli ospiti a La prima mondiale di LG occupazione 4 gennaio in un 8:00 (ora del Pacifico)L’annuncio ufficiale di LG è avvenuto al CES.



Invito LG CES 2022: la vita migliore che meriti



Canta la sua canzone delle vacanze, Ti meriti tutto questoLegend invita tutti a unirsi a LG al CES per sperimentare le innovazioni che consentono loro di vivere la vita migliore che meritano. inizialmente La prima mondiale di LGFan e follower di LG in visita al CES . di LG sito web e universale Canale Youtube Vedrà e ascolterà la visione dell’azienda di andare avanti per affrontare le ultime sfide dello stile di vita.

In linea con il nuovo look del CES 2022, LG combina elementi fisici e digitali per offrire una nuova esperienza per coinvolgere più persone a livello globale. Utilizzando tecnologie avanzate per la realtà virtuale e aumentata, il piano di LG è quello di connettere perfettamente i visitatori Las vigas così come in tutto il mondo per sperimentare i vantaggi unici delle loro ultime innovazioni e la visione unica che li unisce tutti.

“I consumatori di oggi meritano di vivere una vita più semplice e appagante e questo è ciò che spinge LG a innovare ogni giorno”, ha affermato. Lee Jeong-Seok, presidente, centro marketing globale, LG Electronics. “Non vediamo l’ora di mostrare al CES come LG può renderlo possibile e come la vita può essere migliorata anche con le sfide che tutti affrontiamo quotidianamente”.

Siete tutti invitati a provare La prima mondiale di LG per se stessi attraverso la visita www.LG.com/CES2022 occupazione 4 gennaio partendo da 8:00 ora del Pacifico.

