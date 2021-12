Rotten Tomatoes collabora con TikTok per consentire agli utenti di collegarsi a valutazioni, recensioni e altro – TechCrunch

pomodori marci Oggi ha annunciato la sua partnership con TikTok per lanciare TikTok Jump che consentirà agli utenti di collegarsi a film e trailer TV, valutazioni, recensioni, informazioni su dove guardare, clip, informazioni sui dump e altro ancora. TikTok Jump è una breve app video Strumento di integrazione di terze parti Mira ad approfondire le sue relazioni con i partner esterni.

Quando pubblicano un video, gli utenti di TikTok possono ora selezionare Rotten Tomatoes dall’elenco dei luppoli disponibili. Da lì, puoi cercare il film o il programma TV che desideri collegare. Successivamente, agli utenti verrà mostrato un pulsante “Aggiungi al video”.

Le clip di film e TV e le clip audio erano rumorose tic toc“s For You feed, in cui i commentatori spesso chiedono maggiori informazioni sui contenuti che scoprono”, ha detto Rotten Tomatoes in un comunicato stampa. Con i nuovi Rotten Tomatoes tic toc Jump, i creatori di contenuti possono facilmente informare e intrattenere il pubblico accedendo a un tesoro di film, TV e contenuti correlati allo streaming, video, dove guardare informazioni, recensioni e altro su Rotten Tomatoes”.

La partnership dell’azienda con TikTok le consente di raggiungere più millennial e utenti della Generazione Z. Dal lancio di TikTok Jump a giugno, il gigante dei social media ha collaborato con diverse aziende, come Quizlet, Wikipedia, BuzzFeed e Jumprope, per consentire loro di creare i propri proprie integrazioni all’interno dell’applicazione. I luppoli possono essere creati solo da fornitori di terze parti dopo essere stati approvati da Processo di candidatura.

Per una piattaforma che non consente ancora a tutti gli utenti di includere un collegamento nella propria biografia, TikTok Jump espande gli strumenti esistenti che i creatori devono utilizzare per coinvolgere il proprio pubblico.