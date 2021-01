La Terra smetterà di ruotare? C’è un cambio di velocità?

La Terra smetterà di ruotare? Accadrà la stessa cosa in futuro? Perché il repentino cambiamento della velocità di rotazione della Terra. In origine succede. Cosa succede se la Terra smette di ruotare? Qualche disastro affonderà? È un segno della fine dei tempi? Ci sono molti dubbi e paure che ci perseguitano. La verità è che qualcosa è irreale e qualcosa non può essere conosciuto. Tutto è confuso. Qualsiasi disastro in arrivo se la lenta rotazione della terra si ferma immediatamente solleva molti dubbi e dubbi. La sopravvivenza della vita è stata messa in discussione.

Secondo Dave Consiglio, professore di chimica e fisica, la Terra non si fermerà mai … non si fermerà mai … questa è la garanzia. Per miliardi di anni da adesso, la Terra continuerà a ruotare, anche se gli oceani si prosciugano e il pianeta si brucia e diventa sferico. Gli oggetti che normalmente ruotano continuano a ruotare fino a quando non si verifica un cambiamento di forza o attrito. La Terra ruotava sul suo asse più di 4,6 miliardi di anni fa.

Ruota in senso orario o antiorario? :

La direzione della rotazione della Terra è da ovest a est. Se ti trovi al Polo Nord e guardi la rotazione della Terra … sembra che si muova in senso antiorario.

Perché la terra ruota? :

Gli scienziati dicono che il sistema solare è sorto da una nebulosa miliardi di anni fa, costituito da gas, polvere e grandi nuvole. La nebulosa è diventata una star all’inizio. La stella si sta muovendo in un’orbita circolare a causa della gravità. Oltre al sole, i pianeti iniziarono a ruotare.

Cosa succede se la Terra smette di ruotare?:

Gli scienziati dicono che la Terra non smetterà di girare nelle nostre vite, o anche per miliardi di anni. Sembra impossibile solo se una forza inaspettata può fermare completamente un terremoto. Se la Terra smettesse improvvisamente di ruotare, l’atmosfera continuerebbe a ruotare come gli oceani. Tutto il resto verrà distrutto. In generale, si dice che se la Terra smette improvvisamente di ruotare, allora tutto sulla superficie terrestre verrà completamente distrutto. Se la Terra ruotasse lentamente per molti anni, gli oceani si sposterebbero verso i poli.



Gli oceani intorno all’equatore sono completamente asciutti. Il mondo sta affondando. La Terra ruota sul proprio asse una volta ogni 24 ore. Ecco perché viaggiamo 24 ore al giorno a 1.000 miglia all’ora. Se la terra smette di ruotare sul suo asse … continuerà per un giorno per un anno intero. La luce solare si diffonde ovunque sulla Terra. Il risultato non è una vera oscurità. Esposizione continua alla luce solare per 6 mesi.