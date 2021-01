L’astronomica Maya Hazeem rivela le previsioni degli oroscopi di martedì

Speciale

La luna continua fino a martedì nel segno (Capricorno Terra) e l’effetto dell’ombra della Luna Capricorno, che è considerata pesante su alcune costellazioni .. D’altra parte, il bisogno di calma, ordine e ordine è più forte e le persone lavorano per sistematizzare il ritmo della loro vita .. Stimola il rispetto delle leggi e dei regolamenti .. ma aumenta Tratti come testardaggine, dominio, amore per il controllo, un po ‘di egoismo e monotonia prevalgono sull’impatto della vita … ma è il momento migliore per l’organizzazione e per le questioni che riguardano il futuro.

Gravidanza

Ci sono alcune difficoltà durante la tua giornata e le circostanze possono lottare con te … ti senti un po ‘perso e distratto … e potresti sentire parole fastidiose che ti causano tensione … Sii consapevole della tua reazione agli altri e controlla la tua rabbia .. Cerca di rimandare le questioni importanti … la luna nella casa della reputazione ti espone ad alcuni pettegolezzi. Il tuo umore è del 60%.

Emozione: mostri molto il tuo interesse, ma questo giorno non succede a quello che vuoi e potresti sentirti trascurato dall’altra parte … e il miglior partner durante la tua giornata è Bilancia, Leone, Acquario, Pesci, Sagittario, Ariete, Capricorno, Toro e Gemelli.

il Toro

La tua giornata trascorre in pace e tranquillità. Le tue fortune sono più che buone .. La tua giornata porta felicità e positività .. Hai raffinatezza, intelligenza e raffinatezza recitando .. Puoi pianificare di viaggiare .. Un buon momento per lavorare, studiare e ottenere opportunità .. ama ovunque tu sia e la tua sensazione di fiducia è grande .. Il tuo umore è dell’85%

Passione: sembri attraente e gli sviluppi ti soddisfano .. un giorno che porta rinnovamento e porta una felicità speciale .. e il miglior partner durante la tua giornata la Vergine, Cancro, Ariete, Scorpione, Pesci, Toro, Capricorno, Gemelli e Acquario.

Gemelli

Hai una situazione relativamente buona per oggi, ma c’è stanchezza psicologica e una sensazione di ansia e sospetto di non avere compromessi .. inoltre, la tua fiducia negli altri è debole .. anche attenzione alle liti … è meglio rimandare le questioni importanti e prestare attenzione agli aspetti emotivi .. ma finanziariamente vinci senza troppi sforzi .. il tuo umore Sii il 65%

Emozione: lo stato astronomico ti dà un carattere ribelle e fantasioso che non è legato alla realtà e aumenta la tua energia emotiva, ma fai attenzione a una nuova relazione che può essere ingannevole … e il miglior partner durante la tua giornata è Acquario, Leone, Gemelli, Bilancia, Ariete, Sagittario, Vergine, Toro e Cancro.

cancro

Durante il giorno incontri circostanze favorevoli .. sei energico, ottimista e il tuo amore per la partecipazione, la cooperazione e la diplomazia aumenta con le tue azioni .. capace di superare i concorrenti ed eccellere nelle tue risposte verbali .. prenditi cura delle tue relazioni sociali ed essere ideale e in armonia con il tuo ambiente e l’ambiente circostante .. ma il tempo non è adatto per firmare documenti e rapporti ufficiali .. Il tuo umore è all’80%

Passione: la tua relazione è fredda in generale, ma vivrai un periodo meraviglioso per vivere l’atmosfera di amore e romanticismo.Mantieni l’armonia .. e il miglior partner durante la tua giornata è Vergine, Cancro, Scorpione, Toro, Capricorno, Pesci, Leone e Gemelli.

il Leone

Hai quello con cui sei impegnato durante la tua giornata e potresti sovraccaricarti di lavoro duro e di routine o vantarti di sembrare un maniaco del lavoro … Sii consapevole dello stress e devi alleviare la tua tensione per preservare la tua salute … D’altra parte, sembri trascurare la tua vita sociale … ma la cosa buona del fiore è benefica per te finanziariamente e in salute … il tuo umore è 65%

Passione: mostri un po ‘di egoismo e preferisci sfuggire a qualsiasi responsabilità o promessa .. ma la situazione in generale non è male .. e il miglior partner durante la tua giornata è Ariete, Gemelli, Cancro, Bilancia, Scorpione, Acquario, Vergine, Sagittario e Leone.

Vergine

La tua giornata di divertimento passa senza intoppi e ti porta con nuove idee .. Ti senti soddisfatto di tutto, pensi di più a te stesso e sei interessato alla tua vita sociale e comunichi con gli amici..Hai opportunità che dipendono dalla fortuna e il tempo è buono per lo shopping perché senti che la tua posizione è ferma e alta..il tuo umore è dell’85%

Passione: le fortune in questo giorno sono meravigliose. Sembrano più attraenti e tendono ad essere intrattenute e accettano tutto ciò che senti dall’altra parte … e il miglior partner durante la tua giornata è Cancro, Scorpione, Vergine, Bilancia, Pesci, Capricorno, Toro e Leone.

Equilibrio

Le tue condizioni generali non sono stabili. Vivi in ​​un giorno in cui c’è qualche contraddizione e sei riluttante a decidere qualsiasi cosa .. Le tue fortune e il tuo comfort variano a seconda delle circostanze e dell’umore .. Sei occupato con questioni, preoccupazioni emotive e problemi familiari .. Spesso c’è tensione nell’ambiente che ti fa aumentare il nervosismo e l’esaurimento .. Il tuo umore è del 60%

Emozione: sembri più sensibile e ami esagerare le cose o eludere qualsiasi confronto, proprio come l’altra parte ha sopportato più della sua energia .. Il miglior partner durante la tua giornata è Acquario, Leone, Gemelli, Bilancia, Vergine, Gravidanza, Scorpione e Sagittario.

Lo scorpione

La tua giornata trascorre magnificamente, durante la quale sembri una persona entusiasta e positiva. Pensi meglio agli altri .. Una persona attiva e curiosa che viaggia da vicino .. ti piace raccogliere notizie e informazioni e molto movimento .. un periodo in cui la tua posizione professionale può essere rafforzata e fai un passo importante e la tua posizione sale .. il tuo umore è dell’85%

Passione: vivi un giorno di rinnovamento e potresti tendere ad essere al centro di maggiore attenzione .. per ispirare l’amore nel tuo modo bellissimo .. e il miglior partner durante la tua giornata Vergine, Toro, Cancro, Sagittario, Scorpione, Capricorno, Pesci, Bilancia e Leone.

l’arco

Hai una giornata per il profitto oltre che per le spese materiali .. Potresti ottenere una buona liquidità d’altra parte per coprire spese aggiuntive .. Ti dà conforto psicologico, ma potresti sembrare stravagante acquistando ciò che è necessario .. Questo è un buon momento per usare le tue capacità ed esperienza e ottenere un ritorno .. Sii coraggioso e cogli l’occasione Il tuo umore è al 75%.

Emozione: in generale, i tuoi affari sono stabili e hai sviluppi relativi al futuro. Sii onesto come tua abitudine e non nascondere ciò che ti ferisce … e il miglior partner durante la tua giornata è Gemelli, Scorpione, Bilancia, Capricorno, Sagittario, Leone, Acquario e Ariete.

Capricorno

La luna continua con te ogni giorno e ti offre le migliori opportunità, proprio come le tue fortune si moltiplicano per ore separate durante il giorno .. Inoltre sembri più attraente e con la tua piena vitalità e attività .. Sei sull’orlo dei cambiamenti e il periodo migliore per la guarigione, il cambiamento e il rinnovamento e il profitto di ogni tipo .. Il tuo umore è dell’85%

Passione: sviluppi positivi che avranno luogo nei prossimi giorni, quindi inizia di più perché hai una situazione astronomica distintiva dovuta alla continua influenza del sole su di te .. e il miglior partner durante la tua giornata è Toro, Acquario, Capricorno, Sagittario, Pesci, Cancro, Scorpione, Vergine e Gravidanza.

Acquario

La tua giornata non è priva di preoccupazioni e sembra incline al pessimismo .. Ricordi il passato e rimpianti le cose in cui hai sbagliato .. D’altra parte, in questo periodo hai qualcosa di positivo a causa della posizione di Marte e Venere, la condizione che ti dà condizioni migliori, soprattutto per questioni future, denaro ed emozioni, e vinci questioni in sospeso e trionfi sul tuo nemico e realizzi un sogno Previsto … il tuo umore è al 70%

Emozione: una buona giornata in termini di emozioni in cui potresti avere sviluppi che non ti aspetti e positivi. Non essere sospettoso e attenua il tuo temperamento .. E il miglior partner durante la tua giornata è Sagittario, Gemelli, Acquario, Pesci, Ariete, Capricorno, Bilancia, Leone e Toro.

Balena

Una buona e comoda giornata .. sembri amato da tutti .. Il tempo è giusto per te per svolgere varie attività e pianificare con amici intimi per questioni comuni e scambiare idee con loro .. C’è supporto astronomico sotto forma di benefici materiali e il tuo rapporto emotivo e un periodo in cui sei più aperto e riconciliato con chi ti circonda .. Il tuo umore sarà 85%

Passione: sembri brillante, attraente e impressioni chi ti vede e trovi l’amicizia come priorità .. Quindi un giorno adatto per il rinnovamento e la comunicazione .. e il miglior partner durante la tua giornata è Cancro, Scorpione, Pesci, Capricorno, Ariete, Acquario, Vergine e Toro.