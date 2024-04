La Svizzera sta provvisoriamente entrando nell’era del sequenziamento dell’intero genoma umano

Dal suo ufficio al Campus Biotech di Ginevra, la genetista Katrin Manek, direttrice della strategia genomica del Centro genoma Health2030, può finalmente dire: il progetto Genome Switzerland, di cui è direttrice scientifica, è pronto per essere lanciato a partire da questa primavera. Sequenziamento del primo genoma completo di individui in Svizzera. Obiettivo: costruire un indice di riferimento dei cambiamenti genomici osservati nella sua popolazione e scoprire la loro frequenza in diversi gruppi di individui nel paese.

“È importante conoscere bene la popolazione del proprio Paese se si desidera utilizzare l'analisi genomica nel settore sanitario”, ricorda Catherine Manek. Il quadro genetico della Svizzera è molto complesso per due ragioni: in primo luogo, a causa della sua popolazione montana isolata, e in secondo luogo, perché storicamente è stata un crocevia complesso di recenti migrazioni. Tutto ciò rende la composizione genetica della popolazione svizzera molto eterogenea, una delle più diversificate d’Europa.