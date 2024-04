Ecco perché il gufo di Duolingo invecchia

L'app di apprendimento Duolingo ha ricevuto un importante aggiornamento, dopo aver cambiato l'aspetto del logo del gufo. In lista: due nuove specializzazioni.

” Grande aggiornamento »: Lo sottolineano ora la pagina App Store dell'app Duolingo, che nelle ultime ore è diventata un argomento di discussione dopo la modifica del suo logo. La famosa civetta ha sostituito il suo aspetto gentile e premuroso con un'espressione invecchiata, come se fosse diventata amareggiata e depressa.

Stavamo scommettendo su un trucco comunicativo e, a quanto pare, avevamo ragione: Duolingo è stato aggiornato alla versione 7.17.1. Lo sviluppo è evidente da quando sono apparsi nuovi corsi che consentono agli utenti di imparare la matematica e la musica. Parliamo pur sempre di due specializzazioni principali, oltre alle lingue straniere. Per i fan di Duolingo, questo è un ottimo contenuto extra.

Le lezioni di matematica e musica sono su Duolingo // Fonte: Screenshot

Matematica e musica integrano Duolingo

L'arrivo della matematica e della musica su Duolingo ha sicuramente portato il gufo a invecchiare, esausto per tutte queste nuove lezioni da imparare. Le caratteristiche più vecchie possono anche rappresentare la saggezza, poiché il gufo ha una mente più vigile. In ogni caso, la comunicazione ha avuto successo: l’app è diventata argomento di conversazione sui social network e costituisce un buon punto di partenza per lanciare un aggiornamento importante, che probabilmente incoraggerà le persone a (ri)lanciarla.

L'aggiunta della matematica è un vantaggio per coloro che si sentono a disagio con i numeri e, ad esempio, usano le dita per eseguire operazioni aritmetiche di base. I primi esercizi sono semplicistici (anche stupidi se sei bravo in matematica) ma l'obiettivo è rendere gradita la disciplina, indipendentemente dall'età. Per gli adulti, Duolingo mira a ottenere due vantaggi: assistenza nella vita quotidiana (bollette, mance, ecc.) o miglioramento dell'aritmetica mentale (una sfida per molti). Come per le lingue, l'interfaccia colorata e le animazioni rendono l'apprendimento divertente. L'obiettivo è divertirsi.

All'inizio imparare la musica sembra meno semplice, perché è strano suonare un pianoforte virtuale per imparare le note. Questo potrebbe essere sufficiente per apprendere le basi della teoria musicale (o per tornare al college). L'applicazione indica che la libreria di brani include più di 200 brani famosi.

Scopri Numerama+

partecipazione a Nomerama su Google News Così non ti perderai nessuna informazione!