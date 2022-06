Notizie scientifiche a piccole dosi

Alcuni milligrammi di tutte le notizie scientifiche di questa settimana

Mathieu Perrault

Giornalismo

Dubitare degli oppioidi

Un nuovo studio a Montreal mostra che gli oppioidi prescritti per la casa dopo l’intervento chirurgico fanno più male che bene. Da una meta-analisi di 47 studi, i fisiologi della McGill University hanno scoperto che la prescrizione esterna di oppioidi non era associata a meno dolore, ma a più effetti collaterali come la nausea. Gli interventi esaminati sono stati minori, soprattutto in odontoiatria, e moderati, soprattutto in ortopedia. La prescrizione di oppioidi ai pazienti è anche associata a un rischio di dipendenza a lungo termine negli Stati Uniti.

un test

Cosa hanno scoperto i ricercatori israeliani sull’odore?

Odore, un dipinto del diciassettesimo pittore olandese Jean-Mice Mulliner

Risposta: L’olfatto influisce su chi scegliamo come amici. Secondo gli psicologi del Weizmann Institute, le amicizie che si sviluppano rapidamente sono spesso tra persone che hanno lo stesso odore. in progresso della scienza A metà giugno, questi ricercatori hanno descritto come hanno testato questa ipotesi utilizzando “nasi elettronici” sensibili a 10 diversi profumi. prima con 20 coppie di amici (non romantici) che hanno riferito che il loro legame è cresciuto rapidamente dopo il primo incontro; Quindi, con 24 persone a cui è stato chiesto di annusare campioni di odori umani da amici e estranei, gli odori dei loro amici sono stati valutati come simili. I ricercatori israeliani sostengono che questa scoperta mostra l’importanza degli odori nei legami sociali e l’importanza dei costumi e dei luoghi della vita comuni, che spesso generano odori specifici.

il numero

80%

Elefante marino del nord

È la proporzione della preda della foca dell’elefante settentrionale che viene catturata dai suoi baffi piuttosto che dalla sua vista. Questi risultati, ottenuti dai biologi in California, sono venuti dall’osservazione di cinque elefanti, che sono stati filmati per circa dieci ore. I video hanno mostrato che solo il 20% delle loro prede sono bioluminescenti o risiedono nelle profondità dove c’è ancora luce. I baffi degli elefanti marini spiegano lo spostamento dell’acqua associato ai movimenti delle loro prede PNAS A metà giugno ricercatori dell’Università della California, Santa Cruz.

Mappa lunare cinese

Mappa lunare cinese

L’Accademia cinese delle scienze ha appena rivelato la mappa topografica più dettagliata della luna. Comprende 12.341 crateri, 81 bacini, 17 tipi di roccia e altri 14 gruppi di strutture, come vulcani, valli, creste e depressioni chiamate ruscelli. La carta è stata rivelata a metà giugno a Bollettino Scientifico Si basa sui dati delle orbite cinesi.

Più proteine ​​vegetali invece di meno proteine ​​animali

proteine non animali

Secondo un nuovo studio dell’Université Laval, i Quebecer che mangiano meno carne mangiano anche più dolci. Presentato da uno studente di nutrizione alla conferenza annuale dell’American Dietetic Association (ASN), lo studio ha coinvolto 1.147 adulti. Se fossero classificati in base al loro consumo di proteine ​​vegetali, invece, le persone che ne mangiavano di più in realtà seguivano una dieta migliore. La presentazione ha vinto un ASN Award per la sua autrice, Gabrielle Rochefort.