La spesa globale dei consumatori di Twitch supera 1 miliardo di dollari

Twitch è l’ultima app di live streaming ad entrare a far parte del Billion Dollar Club su dispositivi mobili, grazie all’economia dei creatori. I principali mercati che guidano la spesa per tutta la vita sono rispettivamente Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Canada, Francia, Australia, Corea del Sud, Italia, Messico e Spagna. Il 2021 è stato un anno importante per Twitch in particolare, entrando per la prima volta tra le prime 10 app non legate ai giochi per spesa annuale globale dei consumatori, salendo di due posizioni dal 2020 per atterrare al nono posto.

Twitch inizialmente ha guadagnato popolarità tra i giocatori. Tuttavia, negli ultimi tre anni, Twitch ha visto una crescita esponenziale in tutte le categorie non di gioco, con un numero maggiore di consumatori che si sono rivolti a Twitch per ottenere la connettività in tempo reale attraverso le trasmissioni in diretta.

Gli elementi fondamentali che compongono Twitch – trasmissioni in diretta, interazioni in tempo reale e un forte senso di comunità – hanno guidato il nostro successo negli ultimi dieci anni. Per prima cosa abbiamo creato lo streaming live all’interno della comunità di gioco, avanzato la nostra esperienza nella creazione di esperienze coinvolgenti e oggi i nostri contenuti si estendono a giochi, intrattenimento, sport, musica e altro ancora.“

Doug ScottDirettore marketing di Twitch

L’economia creativa stimola la crescita della spesa dei consumatori che forniscei regaliAi loro preferiti su Twitch

La spesa dei consumatori è supportata dagli acquisti in-app relativi ai regaliOfferto ai creatori di contenuti durante la trasmissione in diretta.

su Twitch,Morso“È un bene virtuale che consente agli spettatori di incoraggiare e sostenere finanziariamente gli operatori di trasmissioni in diretta”.sottotitoli(Abbonamenti mensili al canale) consentono agli spettatori di accedere a vantaggi esclusivi dei loro creatori preferiti, come emoticon (icone Twitch personalizzate) e badge per abbonati. Questo è un approccio simile anche all’utilizzo di altri servizi di live streaming. In genere, i creatori di contenuti possono scambiare la valuta in-app con denaro loro donato. I creatori sono incoraggiati a lodare i loro donatori, creando così un ciclo di feedback positivo.

Secondo il nostro rapportocustodia per cellulare 2022“La spesa dei consumatori a livello globale nelle prime 25 app di streaming è cresciuta del 57% anno su anno nel 2021, trainata da un maggiore utilizzo. E il tempo trascorso a livello globale è aumentato del 40% nello stesso periodo. I consumatori bramano i contenuti in live streaming e scavano nei loro portafogli da OK “RovinareI loro banner preferiti: una mossa che li ripaga per i contenuti che producono.

La trasmissione in diretta è l’ultimo sviluppo nel panorama dei social media ed è un importante motore di crescita nella più ampia economia mobile.