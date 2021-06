La sonda spaziale Juno della NASA si sta avvicinando più che mai alla luna più grande di Giove

Più grande del pianeta Mercurio, Ganimede è l’unica luna nel nostro sistema solare che ha un proprio campo magnetico. È composto da tre strati: una sfera di ferro metallico al centro, che genera il campo magnetico, uno strato di roccia che circonda il nucleo e uno strato esterno di 800 km di spessore di ghiaccio.

Sebbene la sua superficie sia per lo più ricoperta di ghiaccio, contiene anche aree di ghiaccio roccioso o sporco, come lo chiamano i ricercatori. La cosa interessante della luna ghiacciata è che potrebbe effettivamente avere acqua sotto, e gli scienziati hanno già scoperto prove concrete di un oceano sotterraneo a Ganimede.

June documenterà il volo utilizzando gli strumenti di bordo. Circa tre ore prima del suo volo, il veicolo spaziale inizierà a raccogliere dati con l’aiuto di uno spettrometro ultravioletto (UVS), gli strumenti Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) e un radiometro a microonde (MWR). Strumento MWR “Fornirà la prima indagine approfondita su come la composizione e la struttura del ghiaccio varia con la profondità”.

Secondo la NASA, la fotocamera a luce visibile di Juno catturerà immagini con una risoluzione paragonabile alle migliori immagini scattate dalla sonda Voyager e Galileo. Tuttavia, a causa della velocità del volo, Giunone sarà in grado di scattare solo cinque foto in circa 25 minuti.

“Lunedì, correremo vicino a Ganimede a circa 12 miglia al secondo (19 chilometri al secondo). In meno di 24 ore, faremo passare la 33a scienza a Giove – un basso stridio sopra le cime delle nuvole, a circa 36 miglia al secondo (58). chilometri al secondo). Sarà un viaggio on the road”. Lo ha detto il manager della missione Juno Matt Johnson del Jet Propulsion Laboratory.

Gli scienziati confronteranno le nuove immagini con le immagini delle missioni precedenti, alla ricerca di cambiamenti nelle caratteristiche della superficie che potrebbero essersi verificati nel corso di decenni. NASAI suoi risultati completeranno i risultati della prossima missione JUpiter ICy Moons Explorer (JUICE) dell’Agenzia spaziale europea, prevista per il 2032.