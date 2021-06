Gli astronauti completano la loro passeggiata spaziale verso la stazione spaziale, che è pronta per una nuova unità

Gli ingegneri del volo 65, Oleg Novitsky e Pyotr Dobrov dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, hanno completato una passeggiata spaziale di sette ore e 19 minuti.

I due astronauti hanno aperto la camera di equilibrio nel compartimento di attracco di Poisk per iniziare le loro passeggiate spaziali all’1:53 EDT. Tornarono alla camera di equilibrio e chiusero il portello alle 9:12.

Durante la passeggiata nello spazio, il duo ha scollegato le connessioni meccaniche esterne tra Pierce e la stazione spaziale, ha spostato l’hardware per le passeggiate nello spazio compreso l’argano telescopico e ha riconfigurato le antenne per preparare l’unità Pierce per lo smontaggio e lo smaltimento. Inoltre, i cosmonauti hanno sostituito la scheda di regolazione del flusso del fluido nella vicina unità Zarya, hanno smaltito la vecchia scheda come previsto e hanno sostituito i campioni di scienze biologiche e fisiche all’esterno delle unità russe.

Il Pirs sarà sostituito da una nuova unità di laboratorio polivalente russa, chiamata “Nauka”, che in russo significa “scienza”. I Pirs si separeranno questa estate, circa due giorni dopo il lancio della Nauka dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan.

Questa è stata la prima passeggiata spaziale sia per gli astronauti che per la 238a passeggiata spaziale complessiva per supportare l’assemblaggio, la manutenzione e l’aggiornamento della Stazione Spaziale Internazionale. Segna anche la sesta passeggiata spaziale nel 2021.