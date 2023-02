La Skal International Asia Conference si terrà presso il Merusaka Hotel Bali

La conferenza si terrà dall’1 al 4 giugno 2023 presso la Mengiat Hall a 5 stelle di Merusaka Nusa Dua. Questo importante evento promette di essere un’eccellente opportunità per i membri di connettersi, fare rete e imparare dagli esperti del settore. L’evento inizierà con un cocktail serale di benvenuto venerdì 1 giugno, seguito da un’intera giornata di congresso il 2 giugno, che include il pranzo e una cena di networking come parte della giornata.

Il giorno successivo, 3 giugno, prevederà una conferenza di mezza giornata, seguita da una visita guidata e da una grande cena di gala. Per coloro che desiderano prolungare il soggiorno, sono disponibili opzioni di alloggio pre e post conferenza presso l’Hotel Merusaka, a partire da $ 135 netti a notte.

“Siamo lieti di ospitare la conferenza internazionale Skal Asia al Merusaka Hotel, Bali.”

Il direttore generale dell’hotel Merusaka, Ian MacDonald Cameron, ha aggiunto: “Il nostro bellissimo hotel offre ai membri il luogo perfetto per incontrarsi, fare rete e conoscere le ultime tendenze nel settore del turismo”.

Skal Asia è un’organizzazione internazionale di professionisti dei viaggi e del turismo, con la missione di promuovere il turismo promuovendo la buona volontà e l’amicizia tra i suoi membri. L’Asia Conference è un evento internazionale annuale che riunisce leader del settore, professionisti dei viaggi e organizzazioni turistiche per scambiare idee, discutere tendenze e collaborare su idee che possono aiutare a far progredire il turismo sostenibile.

“Siamo entusiasti di portare la conferenza di Skal Asia a Bali”, ha dichiarato Keethi Jayaweera, presidente ad interim di Skal Asia. “Bali è una destinazione popolare per i viaggiatori e non vediamo l’ora di mostrare la bellezza dell’isola ai nostri membri, offrendo loro l’opportunità di entrare in contatto con altri professionisti del settore”.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si prega di contattare l’Hotel Merusaka al n [email protected]O visitare l’hotel Sito web del Congresso Skal Asia.