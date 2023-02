La “migliore” tempesta solare illumina l’aurora boreale da anni

immagine: Fornito / Ian Griffin

Mentre l’Isola del Nord affronta le conseguenze dell’uragano Gabriel, un diverso tipo di tempesta “incredibilmente potente” si è impadronita del sud.

Una recente tempesta solare ha inviato particelle sulla nostra strada, provocando spettacolari aurore ai poli.

“È stata un’esplosione davvero potente, e questo gas sta ora interagendo con il nostro campo magnetico e facendolo risuonare e facendo risplendere la nostra atmosfera”, ha detto martedì a RNZ il dottor Ian Griffin, direttore del Museo di Otago.



Ha detto che l’aurora boreale australiana, nota anche come aurora boreale, può essere vista attraverso l’Isola del Sud.

“È stato assolutamente sbalorditivo… Il cielo era così bello in tutta l’Isola del Sud. L’aurora boreale era incredibilmente luminosa.

“Questa tempesta solare è stata incredibilmente potente e ha creato questa luce meravigliosa attraverso il cielo in tutta la parte meridionale della Nuova Zelanda. Quindi, penso che centinaia di persone siano uscite ieri sera per fotografarla ed è stato davvero uno dei migliori spettacoli che ho visto nei 10 anni che ho vissuto in campagna.””.

Alcuni australiani hanno persino riferito di averlo visto più a nord di Perth.

E lo spettacolo non è ancora finito.

“Un’altra bolla di gas sta arrivando il giorno dopo o giù di lì”, ha detto Griffin.

“Spero che duri per qualche notte. Certo, niente è certo, ma uscirei sicuramente stasera se il cielo è sereno, e questo fenomeno meteorologico spaziale è solo una cosa davvero interessante da guardare ed è bellissimo da questa parte del mondo.”

scene simili Sono visti nell’emisfero settentrionaleSi chiama Aurora Boreale o l’aurora boreale.

Per la seconda notte consecutiva, Crowborough, nell’East Sussex, gode di alcuni dei panorami più suggestivi #Aurora boreale. La maestosità della natura non smette mai di stupirmi. pic.twitter.com/nk7DB1WX4f – Nick Harvey (@mrnickharvey) 27 febbraio 2023

Il sole sta entrando nella parte intensa del suo ciclo di 11 anni, durante il quale vengono create più macchie solari e bagliori. Si prevede il picco nel 2025.

“Allontanati dalle luci della città e trova un punto che guardi a sud”, ha detto Griffin.

“Puoi vederlo praticamente in tutta l’Isola del Sud ed è stato visto fino a Wellington, e anche più a nord per un grande spettacolo, quindi di sicuro questa sera il cielo è sereno, vale sicuramente la pena uscire di nuovo.

“Potrebbe non essere così luminoso come la scorsa notte, ma di sicuro c’è ancora una tempesta in questo momento.”