Qué vacunas son aprobadas en Estados Unidos y se exigirán para su ingreso | Internacional | Noticias

Descubre las vacunas aprobadas para el ingreso al país norteamericano según las nuevas medidas expuestas por autoridades de la Casa Blanca.

Desde el 1 de noviembre, el punto más importante de las nuevas medidas para los viajeros que quieran ingresar a Estados Unidos es que todos los extranjeros deben mostrar una prueba de COVID-19 asegurando que están completamente inmunizados.

Actualmente los nuevos requisitos buscan ser más uniformes para los pasajeros aéreos internacionales que quieren entrar al país norteamericano.

Sucedió posteriormente a un momento de tensión entre Estados Unidos y algunos países, Europa principalmente, con respecto a las restricciones de los viajes debido al virus del COVID-19, autoridades estadounidenses anunciaron el pasado lunes que habrá unos cuantos cambios en las medidas de viajeros internacionales.

El coordinador de la ‘respuesta al COVID-19′ de la Casa Blanca, Jeff Zients, explicó el lunes que las nuevas medidas entrarán en vigor a partir de principios de noviembre, otorgando un plazo que dará a las agencias de viaje y aerolíneas “tiempo para prepararse”. Las nuevas medidas aplicarán para todos los ciudadanos extranjeros que vuelen hacia Estados Unidos.

Cómo viajar barato a Estados Unidos

El punto más importante de las nuevas medidas es que todos los extranjeros deben mostrar una prueba de COVID-19 asegurando que están completamente inmunizados. Las vacunas que se admiten, según los CDC (Facilities for Sickness Regulate and Prevention), ya no son solo las que están aprobadas en EE. UU, sino también las que figuran para uso de emergencia por la OMS. A continuación les especificamos las que estarían aprobadas por la OMS y servirían para ingresar al país:

En esta foto de archivo, una jeringa está llena con una dosis de la vacuna Pfizer COVID-19 en una clínica móvil en Los Ángeles, California, el 7 de agosto de 2021. Foto: AFP

Pfizer/BioNTech

Janssen (de Johnson & Johnson)

Moderna

Sinopharm

Sinovac – Coronavac

AstraZeneca

Estos son algunos de los países que requieren una prueba PCR negativa de COVID-19 a viajeros para poder ingresar

Al contrario, las que no han sido aprobadas por la OMS y no son aptas para ingresar a EE. UU –por el momento– son las siguientes:

En la imagen el registro de una dosis de la Sputnik V. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Foto: EFE

Sputnik V

Novavax

Abdala y Soberana

Aislamiento y pruebas con resultado negativo, entre los requisitos para viajar desde Ecuador a seis países de América y Europa

Cabe recalcar que las aerolíneas continúan exigiendo desde la partida una prueba PCR (nasofaríngea) negativa. Al llegar al destino, los viajeros que se encuentren completamente vacunados no tendrán que cumplir cuarentena obligatoria. Por otro lado, los CDC tienen previsto emitir una orden de rastreo de contactos que exija a las aerolíneas recopilar información de los viajeros con el respectivo destino en el país norteamericano. (I)