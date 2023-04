La serie Golden Trail raggiunge Eurosport – Sports Infos – Ski

…

4 gare dirette

È un nuovo passo. Nel 2023, la Golden Trail World Series sarà trasmessa su Eurosport TV.

In programma: Quattro gare (Marathon de Mont Blanc, Sierre Zinal e le due gare – femminile e maschile – per la finale in Italia, Il Golfo Dell’Isola) saranno trasmesse in diretta per due ore sui canali Eurosport 1 ed Eurosport .2 , e nella loro interezza su Eurosport Player.

I riassunti di 23 minuti rivivono i momenti migliori di Zegama e Dolomyths’Run, e il tour negli Stati Uniti andrà in onda anche una settimana dopo ogni evento su Eurosport 1 e 2.

…

53 paesi, 20 lingue diverse

Tutte le gare GTWS saranno trasmesse in 20 lingue diverse in 53 paesi: una novità per una pista da corsa!

“Con la trasmissione della serie Golden Trail su Eurosport, stiamo facendo un nuovo passo nel nostro circuito e nel nostro sport, afferma Gregory Follett, regista della serie Golden Trail.

Eurosport trasmette già molti sport di resistenza e sport all’aria aperta, come il ciclismo, il ciclocross, le più grandi maratone del mondo, gli sport invernali e così via. Quindi questo canale televisivo sembrava perfetto per trasmettere GTWS e parlare di trail running.

Avremo otto ore di diretta, di cui due per sole donne (durante la finale in Italia) dal primo anno! Questa nuova direzione ci aiuterà a elevare ulteriormente il nostro sport ea renderlo credibile nell’arena mediatica. »

…

…

Golden Trail Series “Il posto dove stare!” »

Mentre il campo d’élite sta finalmente prendendo forma per il 2023, le trasmissioni GTWS su Eurosport attireranno sicuramente più piloti di alto livello.

Abbiamo già una formazione eccezionale per il 2023Gregory Follett spiega, Lo annunceremo nei prossimi giorni. Ma l’arrivo di Golden ad Eurosport lancerà un segnale forte ai brand e agli atleti.

Entrare in un circuito globale e sfruttare la visibilità digitale, giornalistica locale, verticale e anche orizzontale a volte fa bene… ma qui stiamo parlando della vita della televisione su un canale che raggiunge diversi milioni di persone ed è l’emittente ufficiale del Olimpiadi!

Le apparizioni nelle gare di trail non sono mai state così importanti e ora porteremo lo spettacolo su altri canali TV come RTS (in Svizzera), ORF (in Austria), RAI (in Italia), iqIYI (in Cina) e molti altri.

Questo aumenterà sicuramente l’intensità del campo in futuro e renderà le gare ancora più emozionanti! »