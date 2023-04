XV di Francia Femmina. 15 punti subiti in 3 partite: “Una buona difesa spesso vince”

Notizie sul rugby Vedi le mie notizie

Non ha subito punti contro la Scozia e spera di ripetere la stessa prestazione contro il gallese. (© Icona Sport)

Dopo 5 anni di partecipazione ai Grandi Slam, lui XV dalla Francia femminile Sogna questo obiettivo durante Campionato 6 Nazioni 2023. Dopo aver ottenuto 3/3, contro Italia (12-22), Irlanda (3-53) e Scozia (55-0), domenica 16 aprile 2023 a Vannes (Morbihan), blu (2si) ospita Wells (3H), questa domenica 23 aprile (16:15) allo Stade des Alpes, a Grenoble (Isère).

Una partita di un altro paio di maniche contro il gallese, che ha vinto le prime due partite del torneo. “È una grande squadra, con un gruppo molto numeroso”, ha avvertito l’esterno del Montpellier famiglia marina (26 anni, 39 scelte). “I gallesi hanno un record diverso rispetto alla Scozia e ai nostri precedenti avversari, perché sono molto più intensi e organizzati. Segnano la maggior parte delle loro mete grazie ai loro attaccanti. Sappiamo che dovremo giocare una partita importante per riuscire a batterli a Grenoble».

collegare 4H Grande successo nel torneo e presente finale del Grande Slam contro l’Inghilterra, il 29 aprile (ore 14) a Twickenham, i gruppi Habs puntano in particolare sulla propria difesa di ferro, settore prioritario nel nuovo tricolore.

Non ci siamo sentiti molto in pericolo contro la Scozia.

durante 3H Nella vittoria del Campionato 6 Nazioni del 2023 sulla Scozia (55-0), i compagni di squadra del nuovo capitano Audrey Forlani sono riusciti a mantenere la loro striscia pulita per 80 minuti e lasciare il tifoso scozzese sul tabellone. È un’impresa.

“È la prima partita in cui abbiamo segnato zero punti e possiamo esserne molto contenti, soprattutto perché non ci sentivamo in pericolo”, ricorda il giovane apripista dello Stade Bordelais, Carla Arbes (23 anni, 3 scelte), prima di continuare:

“Durante il torneo del 2023, il nostro obiettivo era avere una grande difesa. Siamo arrivati ​​molto vicini alla fine della competizione e abbiamo iniziato a tenerlo d’occhio. Spesso una grande difesa vince la partita, quindi dobbiamo continuare su questo sentiero.” Carla ArbesApertura metà della quindicesima sessione delle donne di Francia

Vogliamo avere la miglior difesa del torneo.

Tricolore da Gaël Minot e David Ortiz Può davvero contare su basi solide e difese impenetrabili. Nelle prime tre partite del torneo 2023, la nazionale libica ha subito solo 15 punti (12 in Italia, 3 in Irlanda e zero in Scozia), con una media di 5 punti a partita. Personalità molto incoraggiante sulla fascia famiglia marina :

“Dall’inizio del torneo, questa è un’area che abbiamo identificato per iniziare bene la nostra competizione. L’obiettivo finale è avere una delle migliori, se non la migliore difesa del torneo. È molto importante essere aggiornati in questo settore. Sappiamo di avere ancora dettagli da migliorare, come per altri aspetti del gioco, ma vogliamo davvero avere una delle difese più forti in questo Sei Nazioni 2023”. famiglia marinaLa quindicesima ala della Francia

E anche se i Blues brillano particolarmente offensivamente contro gli scozzesi, segnando 9 mete a La Rabine, il primo tempo Carla Arbes Mette in chiaro che non tutto è stato perfetto in attacco. “Nel primo tempo abbiamo preso soprattutto passaggi inutili o ruvidi e un gioco di gambe eccessivo. Dobbiamo organizzarci, prendendo comunque l’iniziativa perché sappiamo come fare ed essere molto attenti, soprattutto contro squadre più forti come il Galles. Possiamo sempre migliorare , Ma la questione dei dettagli deve essere rettificata per cercare di riflettere più facilmente le nostre azioni.

“Regalati una grande finale a Twickenham”

Di fronte a donne gallesi più corpose e dense rispetto ai loro ex avversari, i francesi si aspettano una bella prova domenica 23 aprile (16:15) a Grenoble, prima di andare a sfidare l’Inghilterra, 1tempo Stato del mondo e campione in carica, in casa, l’ultima giornata. “Vedremo come possiamo competere e comunicare bene, per convalidare questa fase e acquisire la massima fiducia per presentarci con più armi contro gli inglesi”, conferma Carla Arbez.

UN schiacciare che può guardare Finale del campionato 2023anche se Maren Menger non vuole andare troppo veloce: “Non dobbiamo sbagliare gol dimenticando l’incontro con il Galles. La nostra filosofia è di non precipitarsi a possedere subito l’Inghilterra. Per fare una bella finale a Twickenham devi Devo davvero giocare una grande partita contro The Welshman che ha avuto un ottimo inizio di torneo.La partita contro gli inglesi, non ci siamo ancora…”

