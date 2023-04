Champions League: Manchester City e Inter in semifinale

Notizia Vedi le mie notizie

Il norvegese Erling Haaland è circondato dai suoi compagni di squadra dopo il suo gol contro il Bayern Monaco nella gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League a Monaco il 19 aprile 2023. (© AFP / CHRISTOF STACHE)

Manchester City, che ha sofferto lo shock sul terreno di Bayern Monaco (1-1) e Inter, ma è stato costretto a pareggiare a San Siro per mano del Benfica Lisbona (3-3), logicamente qualificato mercoledì per la Champions Semifinali di campionato dopo aver svolto la maggior parte del lavoro durante la partita.

Il City affronterà il Real Madrid per un posto in finale, in una massiccia resa dei conti, e l’Inter avrà un doppio derby con i rivali storici, il Milan (9-10 maggio, ritorno 16-17 maggio).

La città è solida

Vincendo 3-0 all’Etihad Stadium, il Manchester City si è avvicinato alla trasferta di Monaco con un ottimo margine.

Gli uomini di Pep Guardiola sono stati attaccati dal giocatore del Bayern, tormentato dai dubbi di recente, ma non si sono mai arresi, dandosi il diritto di continuare l’avventura europea con un nuovo traguardo grazie all’eccezionale Erling Haaland nella ripresa (57), pareggiando Joshua Il calcio di rigore di Kimmich (83).) è stato aneddotico.

Il norvegese Erling Haaland alza le braccia dopo il gol contro il Bayern Monaco nella gara di ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League a Monaco il 19 aprile 2023. (© AFP / CHRISTOF STACHE)

Il capocannoniere della competizione (12 gol) ha iniziato la gara nel peggiore dei modi sprecando un rigore molto severo fischiato poco prima dell’intervallo dall’arbitro francese Clément Turpin contro un fallo di mano di Dayot Uppicano (37′).

Ma non ha rinunciato al trono, e ha giocato con la difesa bavarese e lo sfortunato Upamecano, che aveva già avuto grosse difficoltà a Manchester una settimana fa, per tirare da vicino il portiere del Bayern Jan Sommer (57).

Il difensore tricolore era scampato di poco all’umiliazione dopo aver ricevuto un cartellino rosso ad inizio gara, annullato dopo un intervento del Video Assistant Referee (VAR) per fuorigioco.

Questo è il City a due partite dalla seconda finale di C1 dopo averne persa una nel 2021 contro il Chelsea. Ma prima di andare a Istanbul il 10 giugno, dovremo sbarazzarci del Real Madrid. Il doppio incontro con il campione in carica e detentore del record di vittorie nell’evento (14) si preannuncia grandioso.

Allenami dall’altra parte

Tredici anni dopo, l’Inter è tornata ai quarti di finale di Champions League e si troverà a fianco di una vecchia conoscenza, il Milan.

Il centrocampista dell’Inter Nicolo Barella ha aperto le marcature al 14° minuto durante il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League contro il Benfica Lisbona il 19 aprile 2023 a Milano, Italia. (© AFP / Vincenzo PINTO)

Dopo aver vinto 2-0 a Lisbona, i nerazzurri sono riusciti a passare tranquillamente in casa, trovando il varco grazie a Nicolo Barella (14°), Lautaro Martinez (65°) e Joaquín Correa (78°), il portoghese Frederic Orsens (38°). e Antonio Silva (ottavo) 86) e Petar Musa (90+5) non hanno risultato.

Mentre in campionato sfiora il freddo (4) raccogliendo appena un punto nelle ultime cinque partite, l’Inter sa come superarsi nelle serate europee di questa stagione.

La sua qualificazione garantisce comunque un biglietto per l’Italia in finale, che è il primo dal 2017 e dalla sconfitta della Juventus Torino ad opera del Real Madrid (4-1).

